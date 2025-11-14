我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

柏克萊華裔新創動畫公司 首部長片邀劉思慕配音

編譯組╱綜合報導
柏克萊Kuku Studios首部動畫長片「在你的夢裡」11月14日上映，漫威首位華人超級英雄劉思慕被邀配音。（本報檔案照）
聖荷西信使報（Mercury News）報導，距離皮克斯（Pixar）位於艾姆瑞維爾（Emeryville）宛如仙境的園區僅2哩之遙，一家規模雖小卻同樣令人矚目的動畫工作室悄然崛起，如今正綻放得愈發燦爛。

由前皮克斯同事Alex Woo（中文名吳志恆）、Stanley Moore和Tim Hahn於2016年創立的Kuku Studios，如今占據Zaentz Media Center位於柏克萊（Berkeley）的媒體中心整層樓面，其最大夢想之一即將實現：一首部長篇動畫電影「在你的夢裡」即將問世。

這部PG級影片近期在影院小範圍上映後，11月14日登陸Netflix平台。

這部原創作品擁有頂尖動畫水準，配音陣容包括漫威（Marvel）「尚氣」（Shang-Chi）主演劉思慕等實力派演員，講述了爭吵不斷的兄妹為挽救父母瀕臨破裂的婚姻，尋求神話人物沙魔（Sandman）幫助的動人奇幻故事。

將首部作品設定在夢境世界，「夢境是如此普世的體驗，」擔任CEO兼聯合導演及編劇的Woo表示，「它超越文化，跨越時空。」

但要讓故事真正打動人心，必須植根現實。這位明尼蘇達州聖保羅市（St. Paul, Minnesota）出身、現居舊金山的創作者坦言，他的個人經歷在此發揮了關鍵作用，。

「我借鑑了六、七歲時的親身經歷。某天清晨醒來，母親已帶著收拾好的行李站在家門前。她輕聲向我和弟弟解釋，自己需要暫時離開去為家庭和自身尋找出路。對孩童而言這無比可怕。我至今記得目送母親駕車遠去的場景。那時我唯一的願望，就是想方設法守護這個家。」

這個故事啟發了劇中部分情節，必將引發觀眾強烈共鳴。這正是製片公司的核心宗旨——致力於成為讓觀眾笑中帶淚、感動落淚的首選工作室。事實上，「Ku」在中文裡正是「哭泣」之意。

「作為藝術家和電影人，我只想講述真實的故事，」他坦言。「因此我們創作時始終追尋角色情感體驗的真實本質。」

這種創作理念吸引了炙手可熱的劉思慕，他在劇中為一位身兼父親與掙扎音樂人的角色配音。

「我雖未為人父，但渴望有朝一日成為父親，這正是吸引我參與項目的重要原因。當亞歷克斯初次寄來劇本時，家庭關係的刻畫深深打動了我，盡管只是通過聲音演繹，但首次詮釋父親角色仍令我無比興奮。」

他認為Kuku Studios將為行業帶來獨特而重要的價值：「身為亞裔美國故事創作者，能在動畫領域紮根並留下印記，不僅影響舊金山圈子，更輻射整個動畫界，這本身就具有歷史意義。」

