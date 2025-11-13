在舊金山機場遭ICE逮捕 英記者「自願離美」將獲釋

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
上個月底在舊金山國際機場遭ICE拘捕的英國記者漢迪同意離開美國，將獲釋放。（取自漢迪TikTok帳戶）
上個月底在舊金山國際機場遭ICE拘捕的英國記者漢迪同意離開美國，將獲釋放。（取自漢迪TikTok帳戶）

英國記者暨政治評論員漢迪（Sami Hamdi）上個月在美國進行巡迴演說時，在舊金山國際機場被美國聯邦政府以「支持恐怖主義和破壞美國國家安全」為由拘捕。在被拘留超過兩周後，漢迪將獲釋返回英國。

CNN報導，美國當局告訴漢迪，他是因簽證逾期滯留被拘捕。然而，穆斯林維權組織表示，漢迪的簽證是在美國旅行期間被無故吊銷的，事前也沒有收到任何通知。漢迪的家人認為，漢迪公開對以色列在巴勒斯坦領土上的行動做出批評，才是他簽證被吊銷的真正原因。

美國伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations）和漢迪的律師10日表示，漢迪已接受美國政府提議，將自願離開美國，他們對美國願意釋放這位英國公民表示欣慰。

漢迪家人也在社群媒體上發出聲明：「美國政府已同意釋放薩米（漢迪），真主保佑，他很快就能回家。」

美國國土安全部助理部長麥拉夫林（Tricia McLaughlin）在發給CNN的聲明中表示，漢迪已主動申請離開美國，移民與海關執法局（ICE）「正積極安排將其遣返出境」。

麥拉夫林形容漢迪為「非法外籍人士和恐怖主義同情者」，並表示「在川普總統的領導下，那些支持恐怖主義和破壞美國國家安全的人將不被允許在美國工作或訪問」。

移民與海關執法局的紀錄顯示，漢迪10月26日在舊金山國際機場被捕，11月10日下午仍被關押在加州

美國伊斯蘭關係委員會加州分會執行長艾盧許（Hussam Ayloush）說：「漢迪根本不應該被關在ICE的牢房中，他做錯的唯一一件事就是公開譴責以色列對巴勒斯坦人犯下的種族滅絕罪行。」

CNN指出，漢迪是被川普政府吊銷簽證的最新一批親巴勒斯坦外國公民之一。今年稍早，康乃爾大學研究生塔爾（Momodou Taal）的簽證也被吊銷，並面臨被驅逐出境的命運。塔爾於3月下旬宣布，他將自願離開美國。

