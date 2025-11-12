金山懸崖屋達協議 將用原名重新開張

舊金山懸崖屋重開後仍將保留原名。（本報檔案照）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，多年來，圍繞舊金山最具標誌性地標之一「懸崖屋餐廳」（the Cliff House）的重新開放，始終存在一個懸而未決的問題：它是否仍將保留「懸崖屋」之名？

這座歷史悠久的濱海物業前經營者洪塔拉斯夫婦（Dan and Mary Hountalas）自1980年代起便持有懸崖屋商標權，此前尚不確定他們是否願意將該名稱轉讓給新經營者，律師兼舊金山本地人勒夫（Alexander Leff）。

現在雙方最終達成協議：洪塔拉斯夫婦將所有懸崖屋商標捐贈給致力於保護舊金山西部歷史的小型非營利組織「西部社區項目」（Western Neighborhoods Project）。歷時一年多談判並於11月1日簽署的捐贈協議涵蓋所有與該業務相關的商標、域名及社交媒體帳號、原始食譜 以及著名的懸崖屋招牌。「西部社區項目」與勒夫計劃協商許可協議，授予其使用該名稱的權利。

洪塔拉斯夫婦均為該組織長期成員，其創始人曾協助瑪麗·洪塔拉斯撰寫2009年出版的懸崖屋專著。2021年該組織籌集18萬美元在拍賣會上購得逾百件懸崖屋文物，並舉辦快閃博物館進行展示。

懸崖屋的復興計畫多年來備受公眾關注。2020年，這座備受喜愛的海濱餐廳因洪塔拉斯家族與業主國家公園管理局（National Park Service）的租約談判破裂而關閉。此後三年間關於懸崖屋命運的傳聞甚囂塵上，直至勒夫宣布簽署20年租約接管該物業。他特邀舊金山知名餐飲集團「Hi Neighbor Hospitality Group」擔任餐飲顧問。

重新開放時間已大幅推遲：從2024年延至今年，現又推遲至2026年末。據運營商透露，預計工程造價已從1000萬美元飆升至至少2000萬美元。自2020年閒置以來，懸崖屋長期暴露在腐蝕性海風中，亟需更換電梯、暖通空調系統、屋頂及進行其他重大結構修復。雖然部分拆除工作已完成，但第一階段施工將於下月啟動，包括加裝新屋頂和電梯、修復外牆門窗以及進行防水處理。

勒夫計畫在懸崖屋開設四家餐飲店：一家適合家庭聚餐的餐廳，供應三明治、漢堡，並在壯觀的後院露台提供露天座位；一家海鮮餐廳；一家供應糕點的咖啡 館；以及第四家尚未確定的餐廳。咖啡店將率先在原街面層禮品店空間開業。

隨著新命名協議的達成，該建築醒目的招牌將重新回歸樓頂。