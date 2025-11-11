橄欖綠洲基金會打造兒童綠光市集 小老闆擺攤創意齊放

綠光市集總計有22組由12歲以下小老闆參加擺攤，展現創業精神，吸引超過五百人共襄盛舉。（主辦單位提供）

橄欖綠洲基金會（Olive Oasis Foundation）9日在南聖荷西 舉辦「綠光市集-孩子的創意店鋪 Little Makers Market」，讓孩子透過擺攤活動，實際體驗創業經營與規畫，在與消費者的互動中培養自信與責任感。22組由12歲以下小老闆參加擺攤，展現創業精神，吸引超過500人共同參與。

橄欖綠洲基金會共同創辦人Jamie Wang表示，希望透過綠光市集，讓大家看見孩子腦海中最閃閃發光的創意，就像森林裡的綠寶石，等待被發現與珍藏。能在活動中看見每個孩子眼底的光芒，便是這場活動最初、也是最重要的使命。

綠光市集的兒童創意店鋪共22組報名參加，超過40位5至12歲小老闆經營，從構思、設計到銷售由孩童主動參與，攤位內容從設計手作飾品、台灣夜市遊戲體驗、魔術表演、趣味數學考驗到臉部彩繪等，展現十足創意。

第一次參與擺攤活動的家長Diana表示，小朋友在家有練習魔術，想將這項才藝帶到攤位上來表演，孩子們玩得很開心，在陌生的觀眾面前不感到特別的害羞。