A提案若通過 聖荷西銷售稅將漲到10% 勢必加重生活壓力

聖塔克拉拉縣公布A提案投票結果。（圖由聖塔克拉拉政府提供）

根據聖塔克拉拉縣選舉登記官辦公室（Registrar of Voters）11月5日公布的最新開票結果，地方銷售稅提案「A提案」（Measure A）目前以近57%的支持率領先，顯示該提案極可能獲得多數選民通過。若提案最終通過，縣內銷售稅未來五年內暫時增加0.625個百分點，以聖荷西 市現在銷售稅9.375%計算，通過後銷售稅將漲到10%。

不少華人 不敢置信，覺得在物價極高的矽谷 生活壓力已相當大，現在還得面臨銷售稅的增加，大感吃不消。也有科技業華人抱怨，自己並不知道這項投票，就得概括承受稅率調漲的壓力，矽谷壓力生活已經相當大，連買東西、吃東西都要考慮稅金飆漲問題，真心覺得日子很難過。

根據聖縣各城市稅率統計，A提案通過後，聖荷西市、密爾比達市銷售稅率都達10%，桑尼維爾、庫比蒂諾、聖塔克拉拉市、山景城、巴洛阿圖也將達9.75%。

聖縣表示，預計A提案通過後，每年可為縣政府帶來約3億3,000萬美元的額外收入，填補因聯邦「H.R. 1法案」削減補助而造成超過10億美元的年度預算缺口。

聖塔克拉拉縣行政長官威廉斯（James R. Williams）表示，感謝社區對A提案的支持，讓我們能在聯邦政府引發的嚴峻財政危機下，繼續提供攸關生命的基本醫療服務。

聖縣議會8月將此臨時銷售稅提案列入特別選舉，時機緊接在川普總統簽署「H.R. 1法案」之後。該法案導致聯邦醫療補助（Medicaid）與糧食援助計畫（SNAP）遭受美國歷史上最大幅度削減。監事會因此宣布縣府進入「財政緊急狀態」，指出聯邦安全網削減導致每年超過10億美元的資金損失。

聖塔克拉拉縣議長李洲曉（Otto Lee）指出：「作為全州唯一能在短時間內將提案送上選票、以拯救公共安全網免受「H.R. 1法案」衝擊的縣，我們非常榮幸獲得選民的壓倒性信任。不過，接下來仍有更多艱難的預算工作要完成。」