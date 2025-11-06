租約獲延長 SkyStar摩天輪續留漁人碼頭

舊金山市議會通過延長租約提案，舊金山濱海天際摩天輪確定將繼續在漁人碼頭閃耀轉動至2027年。（記者李怡╱攝影）

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）5日表示，舊金山 濱海天際摩天輪確定將繼續在漁人碼頭閃耀轉動至2027年。市議會本周通過延長SkyStar摩天輪租約18個月的提案，並可選擇再續18個月，新租期自2025年11月1日起至2027年4月30日止。

李爾德表示，自2023年設立以來，摩天輪已吸引超過50萬人次搭乘。這座摩天輪不僅讓遊客能在高空欣賞舊金山海濱的壯麗景色，也讓許多原本難以負擔此類體驗的居民有機會一同參與。他指出，過去兩年主辦方已向弱勢社區發放逾2000張免費門票，兼具觀光 與公益意義。

港務局代理執行長馬丁（Michael Martin）表示，SkyStar摩天輪是振興漁人碼頭的重要象徵。港務局致力打造安全、乾淨、有活力的濱海空間，摩天輪正是這項努力的成功案例。期待它持續為舊金山最受歡迎的社區注入新生命力。

漁人碼頭商業促進會執行董事莫恩（Bri Maughan）則說，摩天輪已成為海濱地標，帶動數十萬人潮，為商家創造收入。租約延長對整個漁人碼頭都是好消息。

SkyStar公司執行長施奈德（Todd Schneider）感謝港務局與市府的支持，表示延長租約象徵著繼續為遊客與居民帶來難忘的高空體驗，也將持續為城市觀光與經濟活力貢獻力量。

李爾德強調，漁人碼頭近來有多項好消息，從新餐廳租約、39號碼頭的娛樂區，到即將動工的公共廣場，整體環境正逐步煥然一新。作為城市觀光與餐旅的核心，應該為漁人碼頭的復興感到驕傲。

SkyStar摩天輪自啟用以來，已多次參與城市慶典，於同志驕傲月亮起彩虹燈光、在球隊季後賽 時閃耀紫光。延長營運不僅象徵港區復甦，也為舊金山濱海線再添一道亮麗風景。