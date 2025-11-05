Books Inc.如願被巴諾書店收購 保留原名續營運

Books Inc.的一間實體門市店面。(谷歌地圖)

深受書迷鍾愛的灣區 小規模連鎖書店Books Inc. ，如願被巴諾書店（Barnes & Noble）收購，而且店名也不會更改。

舊金山 紀事報報導，巴諾書店執行長道恩特（James Daunt）表示，他之所以收購擁有九家門市的灣區書店公司Books Inc.的理由很簡單，Books Inc.已申請破產，他不想看到這間書店倒閉，「在我的職業生涯中，許多優秀的書店都倒閉了，這真是個謎，」道特說：「既然我有能力做點什麼，就做吧。」

雖然道恩特斥資320萬美元收購西海岸歷史最悠久的獨立連鎖書店，或許能避免一些門市的倒閉，但這筆交易卻擾亂了灣區獨立書店這個緊密聯繫的圈子。灣區的書店是美國實力最強、影響力最大的書店群之一。

如今巴諾書店一舉從在舊金山毫無業務（最後一家門市已於2010年關閉）一躍成為在舊金山國際機場、濱海區（Marina）、勞蘿村（Laurel Village）和市政中心（Civic Center）都設有門店，並在San Leandro、Alameda、Campbell等地設有門市的系列書店。

巴諾書店曾經也陷入營利困境，但現今擁有600家門市的巴諾正在快速擴張中，它在2024年開設了57家門店，並預計在今年開設60家。但批評人士對巴諾收購獨立書店並繼續以原有名稱運營的做法表示質疑。一些書商表示，巴諾試圖兩全其美：既能利用讀者與本地小書店之間的情感聯繫，又能利用擁有760億美元資產的對沖基金艾利奧特管理公司（Elliot Management）旗下公司的財力。

除了Books Inc.之外，巴諾書店還在丹佛收購了Tattered Cover書店，在西雅圖 收購了University Book Store書店。這兩家書店都以原有的名稱經營。