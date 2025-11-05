我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

Books Inc.如願被巴諾書店收購 保留原名續營運

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Books Inc.的一間實體門市店面。(谷歌地圖)
Books Inc.的一間實體門市店面。(谷歌地圖)

深受書迷鍾愛的灣區小規模連鎖書店Books Inc. ，如願被巴諾書店（Barnes & Noble）收購，而且店名也不會更改。

舊金山紀事報報導，巴諾書店執行長道恩特（James Daunt）表示，他之所以收購擁有九家門市的灣區書店公司Books Inc.的理由很簡單，Books Inc.已申請破產，他不想看到這間書店倒閉，「在我的職業生涯中，許多優秀的書店都倒閉了，這真是個謎，」道特說：「既然我有能力做點什麼，就做吧。」

雖然道恩特斥資320萬美元收購西海岸歷史最悠久的獨立連鎖書店，或許能避免一些門市的倒閉，但這筆交易卻擾亂了灣區獨立書店這個緊密聯繫的圈子。灣區的書店是美國實力最強、影響力最大的書店群之一。

如今巴諾書店一舉從在舊金山毫無業務（最後一家門市已於2010年關閉）一躍成為在舊金山國際機場、濱海區（Marina）、勞蘿村（Laurel Village）和市政中心（Civic Center）都設有門店，並在San Leandro、Alameda、Campbell等地設有門市的系列書店。

巴諾書店曾經也陷入營利困境，但現今擁有600家門市的巴諾正在快速擴張中，它在2024年開設了57家門店，並預計在今年開設60家。但批評人士對巴諾收購獨立書店並繼續以原有名稱運營的做法表示質疑。一些書商表示，巴諾試圖兩全其美：既能利用讀者與本地小書店之間的情感聯繫，又能利用擁有760億美元資產的對沖基金艾利奧特管理公司（Elliot Management）旗下公司的財力。

除了Books Inc.之外，巴諾書店還在丹佛收購了Tattered Cover書店，在西雅圖收購了University Book Store書店。這兩家書店都以原有的名稱經營。

灣區 舊金山 西雅圖

上一則

取代辦公樓 聖荷西開發案改建逾600套住房

下一則

科技+美食 灣區首見義大利麵販賣機 20元搞定2人晚餐

延伸閱讀

舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊

舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊
舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高
超級盃重返灣區 1亮點展現創意、文化能量

超級盃重返灣區 1亮點展現創意、文化能量
薪火相傳…灣區中華文化公園「修復募款晚宴」9日舉辦

薪火相傳…灣區中華文化公園「修復募款晚宴」9日舉辦
年底前 灣區科技業擬裁員逾1400人 亞馬遜裁780人最多

年底前 灣區科技業擬裁員逾1400人 亞馬遜裁780人最多

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Chipotle向來受到海外華人留學生與年輕族群的喜愛，其「新鮮食材、量大管飽、便宜實惠」等特點，迎合了年輕人對时尚餐飲的定位。（Chipotle官網）

通膨導致消費力下滑 Chipotle股價暴跌 華人留學生最愛美食

2025-10-30 22:03
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外