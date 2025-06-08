灣區最棒10步道 走進紅杉林與海岸線美景 周末輕鬆健行

Lands End Trail可看到舊金山地標金門大橋。（谷歌地圖）

舊金山 紀事報整理160萬份的評比，列出灣區 最棒的十條「輕鬆健行路線」（easy trails），周末假日選一條出遊，是既健康又有趣的活動。

灣區的地形多樣化，又有很多開闊空間，其魅力更在於：您無需遠行，即可獲得絕佳的健行體驗。無論您是想在紅杉林中獨自尋覓靜謐，還是縱覽城市天際線的壯麗景觀，抑或隱匿於霧氣瀰漫的山巒之間，亦或眺望浩瀚的太平洋，灣區都能滿足您的需求——而且不用離家很遠就有一條步道的入口。

這正是本次評選的重點：建議一些較短、較方便的健行路線。因為您的旅程不必非得是史詩級的才能充滿樂趣。在這裡，您會發現舊金山海岸線和屋崙山上的一些熟悉景點，以及馬連縣塔姆山（Mt. Tam）上的必遊路線。

Lands End Trail (680 Point Lobos Ave., San Francisco) ：它彷彿是一個精彩故事的結局——它綿延3.5哩，貫穿舊金山最西北端，同時也是整個西海岸景色與聲音的交匯點。過去，人們在漫長的美國東到西之旅結束後都會來到這裡；如今，我們能在慵懶的午後欣賞這片海景，我們多幸運啊！

Stream, Mill and French Loop (8490 Skyline Blvd., Oakland)：它是萊因哈特紅杉地區公園（Reinhardt Redwood Regional Park）的皇冠之珠。冬天，你會看到成群的瓢蟲；夏天，百年紅杉的樹蔭下是一處清涼的休憩之所。

Saratoga Gap and Ridge Loop (15451 Skyline Blvd., Los Gatos)：聖塔克拉拉縣的城堡岩州立公園以蔥鬱的森林、引人注目的砂岩地形和壯麗的景色而聞名——這條4.9哩長的環路從公園的柯克伍德入口（Kirkwood Entrance）開始。

Dipsea to Steep Ravine Loop from Pantoll Campground (6456 Panoramic Hwy., Mill Valley)：這是馬連縣最受歡迎的健行路線，而且名副其實。與塔姆山大部分較為乾燥、烈日炎炎的路線相比，陡峭峽谷的健行路線會讓健行者沉浸在一片涼爽中，這裡長滿了翠綠的蕨類植物，紅杉掩映其中。

Fern Creek, Lost and Canopy Trail Loop (1 Muir Woods Road, Mill Valley)：繆爾森林的主路線周末遊人如織，這是一大缺點，但經過大教堂樹林（Cathedral Grove）等主要景點後，你會轉入蕨溪步道（Fern Creek Trail），四周頓時寧靜了許多，溪水潺潺的流水聲比遠處幼兒的啼哭聲更加動聽。

Grabtown Gulch to Purisima Creek Loop (Grabtown Gulch Trailhead, Half Moon Bay)：在多條可帶您進入半月灣 後方田園詩般的紅杉森林的步道中，格拉布敦峽谷 (Grabtown Gulch) 是一條絕佳的選擇。

Ace Trail to Pedro Point Loop (Pedro Point, Pacifica)：這條路線是聖馬刁縣所有步道中好評率最高的。這也難怪，它美的太震撼了。

Upper, Basin and Black Rock Falls via Contour and Waterfall Loop (8515 Croy Road, Morgan Hill)：瀑布並不是灣區健行的典型景觀，但這條 2.8 哩長的聖克拉拉縣環路卻有三個瀑布。

Bodega Head Trail (Bodega Bay Trailhead, Bodega Bay)：非常適合黎明或黃昏時分短暫外出探險的健行者——可以早上邊喝咖啡邊散步，也是欣賞日落的絕佳地點。