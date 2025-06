灣區最棒10步道 走進紅杉林與海岸線美景 周末輕鬆健行

Lands End Trail可看到舊金山地標金門大橋。(谷歌地圖)

舊金山 紀事報整理160萬份的評比,列出灣區 最棒的十條「輕鬆健行路線」(easy trails),周末假日選一條出遊,是既健康又有趣的活動。

灣區的地形多樣化,又有很多開闊空間,其魅力更在於:您無需遠行,即可獲得絕佳的健行體驗。無論您是想在紅杉林中獨自尋覓靜謐,還是縱覽城市天際線的壯麗景觀,抑或隱匿於霧氣瀰漫的山巒之間,亦或眺望浩瀚的太平洋,灣區都能滿足您的需求——而且不用離家很遠就有一條步道的入口。

這正是本次評選的重點:建議一些較短、較方便的健行路線。因為您的旅程不必非得是史詩級的才能充滿樂趣。在這裡,您會發現舊金山海岸線和屋崙山上的一些熟悉景點,以及馬連縣塔姆山(Mt. Tam)上的必遊路線。

Lands End Trail (680 Point Lobos Ave., San Francisco) :它彷彿是一個精彩故事的結局——它綿延3.5哩,貫穿舊金山最西北端,同時也是整個西海岸景色與聲音的交匯點。過去,人們在漫長的美國東到西之旅結束後都會來到這裡;如今,我們能在慵懶的午後欣賞這片海景,我們多幸運啊!

Stream, Mill and French Loop (8490 Skyline Blvd., Oakland):它是萊因哈特紅杉地區公園(Reinhardt Redwood Regional Park)的皇冠之珠。冬天,你會看到成群的瓢蟲;夏天,百年紅杉的樹蔭下是一處清涼的休憩之所。

Saratoga Gap and Ridge Loop (15451 Skyline Blvd., Los Gatos):聖塔克拉拉縣的城堡岩州立公園以蔥鬱的森林、引人注目的砂岩地形和壯麗的景色而聞名——這條4.9哩長的環路從公園的柯克伍德入口(Kirkwood Entrance)開始。

Dipsea to Steep Ravine Loop from Pantoll Campground (6456 Panoramic Hwy., Mill Valley):這是馬連縣最受歡迎的健行路線,而且名副其實。與塔姆山大部分較為乾燥、烈日炎炎的路線相比,陡峭峽谷的健行路線會讓健行者沉浸在一片涼爽中,這裡長滿了翠綠的蕨類植物,紅杉掩映其中。

Fern Creek, Lost and Canopy Trail Loop (1 Muir Woods Road, Mill Valley):繆爾森林的主路線周末遊人如織,這是一大缺點,但經過大教堂樹林(Cathedral Grove)等主要景點後,你會轉入蕨溪步道(Fern Creek Trail),四周頓時寧靜了許多,溪水潺潺的流水聲比遠處幼兒的啼哭聲更加動聽。

Grabtown Gulch to Purisima Creek Loop (Grabtown Gulch Trailhead, Half Moon Bay):在多條可帶您進入半月灣 後方田園詩般的紅杉森林的步道中,格拉布敦峽谷 (Grabtown Gulch) 是一條絕佳的選擇。

Ace Trail to Pedro Point Loop (Pedro Point, Pacifica):這條路線是聖馬刁縣所有步道中好評率最高的。這也難怪,它美的太震撼了。

Upper, Basin and Black Rock Falls via Contour and Waterfall Loop (8515 Croy Road, Morgan Hill):瀑布並不是灣區健行的典型景觀,但這條 2.8 哩長的聖克拉拉縣環路卻有三個瀑布。

Bodega Head Trail (Bodega Bay Trailhead, Bodega Bay):非常適合黎明或黃昏時分短暫外出探險的健行者——可以早上邊喝咖啡邊散步,也是欣賞日落的絕佳地點。