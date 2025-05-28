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Medi-Cal恐踢出針灸 亞太裔社區籲保留

記者王子涵／舊金山報導
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上百名亞太裔領袖、醫療工作者與患者齊聚華埠花園角廣場，呼籲州府保留這一至關重要的醫療選項。（記者王子涵／攝影）
上百名亞太裔領袖、醫療工作者與患者齊聚華埠花園角廣場，呼籲州府保留這一至關重要的醫療選項。（記者王子涵／攝影）

成人針灸（Acupuncture）福祉被踢出由州長紐森提出的加州新一年度的Medi-Cal財政計畫中，低收入患者將因此無法支付這一中醫智慧結晶。上百名亞太裔領袖、醫療工作者與患者27日齊聚華埠花園角廣場，呼籲州府保留這一至關重要的醫療選項。

州眾議員楊馳馬（Matt Haney）、市議長孟達文（Rafael Mandelman）、與市議員陳小焱（Chyanne Chen）、李爾德（Danny Sauter）到場支持。

刪除這一福祉將在明年為加州通用基金節省540萬元，並在未來每年節省1310萬元。但批評者指出，刪除針灸福利將導致民眾依賴昂貴且潛在成癮的藥物，對公共健康與醫療財政構成更大負擔。

楊馳馬表示，針灸根植於華人傳統，對許多長者與低收入族群來說，是唯一信任與依賴的治療方式。這項刪減不僅無助於節省開支，還可能讓病患被迫轉向他們不信任、成本更高甚至具風險的療法。

據北東醫療中心（NEMS）提供的數據，自2017年以來，該中心已完成逾2.3萬次針灸療程，其中九成由Medi-Cal負擔。若該項目被刪，數千名無力負擔的患者將失去重要治療管道。

加州針灸聯盟（California Acupuncture Coalition）主席楊琳指出，該聯盟代表逾4000名執業針灸師，並獲多所醫學院支持。他強調：「針灸非僅是傳統療法，更是獲世界衛生組織、美國退伍軍人事務部與國家科學院肯定的主流醫療。這不是迷信，而是經過證實、能有效降低慢性病痛與藥物依賴的醫療方式。」

華人針灸醫者展示中國首部針灸醫書「針灸大成」。（記者王子涵╱攝影）
華人針灸醫者展示中國首部針灸醫書「針灸大成」。（記者王子涵╱攝影）

他援引多項研究指出，包括退伍軍人醫療系統與加州大學爾灣分校的研究皆顯示，接受針灸者的整體醫療支出顯著下降。其中一項針對乳癌倖存者的研究發現，針灸能使每位病患平均醫療支出減少逾1.5萬元。

日落區居民Michael Bucha表示，他十幾年前遭遇車禍，嘗試了多種治療與藥物，但只有針灸才能真正穩定緩解疼痛。「我無法解釋針灸如何運作，但我知道它有效。對我而言，這是唯一帶來真正改善的方法。」

NICOS華人健康聯盟（NICOS Chinese Health Coalition）主任Michael Liao指出，許多華人與亞裔長者對針灸深具信任與依賴。「若失去 Medi-Cal 補助，他們將無力自費，只能放棄治療。這不僅是健康權益的倒退，更是對社會公平的否定。」

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