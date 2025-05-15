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潔美李寇蒂砲轟 Meta撤下AI肖像生成廣告

編譯組╱綜合報導
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遭潔美李寇蒂斯砲轟，Meta迅速撤下用其肖像製作的虛假深偽廣告。(圖取自潔美李寇蒂臉書)
遭潔美李寇蒂斯砲轟，Meta迅速撤下用其肖像製作的虛假深偽廣告。(圖取自潔美李寇蒂臉書)

潔美李寇蒂(Jamie Lee Curtis)結合她在Instagram帳戶610萬粉絲，成功敦促Meta創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)撤下有關她個人肖像的虛假人工智慧生成廣告。

舊金山紀事報報導，這位奧斯卡得獎演員在社交媒體平台、向查克柏格發出一封公開信，要求刪除使用她肖像的深度偽造廣告。不到兩小時後，Instagram媒體母公司Meta迅速撤下廣告。

潔美李寇蒂12日在Instagram評論區寫道：「它奏效了！是網路！羞辱有其價值。謝謝所有參與並協助糾正的人。」

潔美李寇蒂最初的發文主要是引起Meta億萬富翁創始人的注意，她表示，希望這位創辦人能鼓勵他的團隊重視她的顧慮並且刪除廣告。

她發文寫道：「查克柏格，事情已經到了這個地步(It′s come to this @zuck)。嗨！我們從未見過。我的名字是潔美李寇蒂，我已經透過所有正規渠道要求你與你的團隊撤下這個完全由人工智慧製作的虛假廣告，其宣傳一些不實言論—沒有我的授權、同意或認可。」

她分享查克柏格的Instagram資料截圖與相關廣告照片，並附上她的話。這則貼文的背景音樂是艾瑞莎(Aretha Franklins)1985年歌曲「Integrity」。

潔美李寇蒂解釋：「我嘗試私訊你並試著連絡，但你未追蹤我，所以我必須透過公開管道嘗試聯絡你。這個錯誤使用我的肖像(取自我與@stephruhle採訪照片)，並將新的、虛假的話與塞入我的嘴裡，減少我真正說出實話的機會。」

潔美李寇蒂發文提及，有人建議她直接找查克柏格尋求協助，但她「很久以前就刪除推特，並且不知道有任何其他方法聯繫他」。這位奧斯卡獎得主去年11月已停用她的X帳戶，抗議其所有人馬斯克(Elon Musk)。

查克柏格 奧斯卡獎 Meta

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