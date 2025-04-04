業主推加快拆除北灘百年建築Verdi大樓 引發爭議

Verdi大樓所有者正加速推動拆除該建築，以興建綜合用途的地產項目。(Google Maps)

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，比鄰華埠 的北灘區（North Beach）一座擁有百年歷史的大樓在一場大火中焚毀後，其所有者正加速推動拆除該建築，以興建綜合用途的地產項目。然而，隨著北灘區成為國家歷史區（National Historic District）的提案逐步推進，該計畫引發爭議。

反對者表示，該項目將摧毀重要建築，並且建造高樓將對鄰近的華盛頓廣場公園造成陰影影響。他們指責業主朱若（Jeff Jurow）濫用歷史指定程序，以加快拆除進程。

朱若坐擁位於Union街659號的Verdi大樓。該建築始建於1914年，但因2013年和2018年的大火成為一片廢墟。他告訴紀事報，最初他計畫將該地改建為一座五層、23個單元的公寓大樓，並保留仍然矗立的歷史外牆，但高昂成本迫使他改變計畫。

目前，朱若計畫提交新的申請，興建密度更高的開發項目，可能包括酒店及更多公寓。他將根據州法，透過提供可負擔住房換取更高的建築密度。

據紀事報獲得的電子郵件，朱若的開發顧問曾與市府官員討論拆除許可，以及如何應用州法中的密度獎勵法來推動項目。

顧問在郵件中表示，朱若希望迅速推進開發，以避免北灘歷史區提案的影響。該提案由The Northeast San Francisco Conservancy組織提出，旨在保護超過600座建築物，其中包括1914年建成的維爾迪大樓及其毗鄰的1915年車庫。

朱若未否認郵件內容，但表示計畫仍在制定中。他稱該開發案是重振社區的機會，並希望拆除危險的廢墟。然而，他並未透露新建築的具體高度。

歷史區提案的起草者佩特林（Katherine Petrin）認為，拆除Verdi大樓外牆將是極其不幸的。她批評朱若的計畫「誤入歧途」，並認為其行動是在濫用歷史指定程序。

佩特林說：「這不是阻止開發，我們的提案與朱若的項目無關。」

該區居民協會副主席賈奇諾（Greg Giachino）則形容，朱若的計畫「等同於在新奧爾良法國區建造高樓」。

「我們支持在這裡建造住房，也支持在五樓開設餐廳。」賈奇諾說，「但不能接受在華盛頓廣場旁興建高樓，投下大片陰影。」

住房倡導組織YIMBY Action舊金山總監納托利（Jane Natoli）表示，開發商對歷史區提案的擔憂，顯示該提案可能阻礙未來開發。「高樓並非所有人都反對，」納托利說，「我們是生活在城市，還是博物館？」

朱若表示，他希望打造一座與社區風格相符的建築，而非「玻璃塔樓」。但他坦言，舊金山市的審批流程耗時且昂貴，促使他和合作夥伴利用州法來加快進程。

「我們希望為社區做正確的事，但現實是延誤與成本讓這一切變得困難，」朱若說，「舊金山的住房開發面臨許多障礙。」

圖為2018年Verdi大樓燃起大火照片。（本報檔案照）

朱若希望該區市議員李爾德（Danny Sauter）與市長羅偉 （Daniel Lurie）提供支持。兩人均支持加快城市住房建設。羅偉二月曾致函州歷史資源委員會，要求推遲對歷史區的審議，以便有更多時間審查計畫。市長住房主管西格爾（Ned Segal）表示，市府支持縮小歷史區範圍。