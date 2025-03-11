聖荷西擬推「住房責任」 遊民拒安置恐被捕

聖荷西遊民紮營問題嚴重，就連在市中心都有這樣的駐紮營地。（記者江碩涵／攝影）

在聖荷西 市持續努力解決無家可歸危機之際，市長馬特·馬漢（Matt Mahan）於3月7日提出一項新倡議，名為「住房責任」（Housing Accountability）計畫，建議在特定條件下強制遊民 接受住房安置，否則可能面臨逮捕。此提案在當地引發熱議，支持者稱其為必要的舉措，反對者則批評其將無家可歸現象定為犯罪。

根據nbc bay area的報道，如果遊民在18個月內三次拒絕城市提供的住房，他們將被視為非法侵入者，可能被逮捕並送往行為健康法庭接受相關服務。馬漢表示，該提案意在幫助那些長期露宿街頭的人重返社會，並減輕公共資源的負擔。「有了自己的房間、浴室，以及帶伴侶、寵物和隨身物品入住的自由，拒絕三次的人，我們已經無能為力了。」他說。

聖荷西市目前為遊民提供多處臨時住所，每個單元配有床鋪、桌椅和獨立浴室。然而，許多街道仍可見帳篷營地，顯示住房安置的難度。

資料顯示，一個遊民每年因急診室就診及公共服務消耗，平均花費城 市6.5萬美元。聖荷西消防員工會成員葛列格·圖約爾（Greg Tuyol）表示，曾經一年內對同一名遊民的求助回應高達近400次，「比一年的天數還多。」

對於該提案的強制性規定，社會反響不一。遊民權益宣導者強調許多人並非自願拒絕住房，而是受心理健康問題、創傷或對安全環境的不信任所影響。然而，也有遊民支持住房安置計畫。喬迪·博特金（Jody Botkin）在街頭生活十年後，近日搬入住房設施，她分享道：「第一晚我睡了個好覺，終於可以洗澡和洗衣服，這裡讓我感受到家的溫暖。」市議會將在下周討論此提案，作為市長3月份預算資訊的一部分，決定是否通過該倡議。