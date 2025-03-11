我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

聖荷西擬推「住房責任」 遊民拒安置恐被捕

記者龔玥、徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西遊民紮營問題嚴重，就連在市中心都有這樣的駐紮營地。（記者江碩涵／攝影）
聖荷西遊民紮營問題嚴重，就連在市中心都有這樣的駐紮營地。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西市持續努力解決無家可歸危機之際，市長馬特·馬漢（Matt Mahan）於3月7日提出一項新倡議，名為「住房責任」（Housing Accountability）計畫，建議在特定條件下強制遊民接受住房安置，否則可能面臨逮捕。此提案在當地引發熱議，支持者稱其為必要的舉措，反對者則批評其將無家可歸現象定為犯罪。

根據nbc bay area的報道，如果遊民在18個月內三次拒絕城市提供的住房，他們將被視為非法侵入者，可能被逮捕並送往行為健康法庭接受相關服務。馬漢表示，該提案意在幫助那些長期露宿街頭的人重返社會，並減輕公共資源的負擔。「有了自己的房間、浴室，以及帶伴侶、寵物和隨身物品入住的自由，拒絕三次的人，我們已經無能為力了。」他說。

聖荷西市目前為遊民提供多處臨時住所，每個單元配有床鋪、桌椅和獨立浴室。然而，許多街道仍可見帳篷營地，顯示住房安置的難度。

資料顯示，一個遊民每年因急診室就診及公共服務消耗，平均花費城市6.5萬美元。聖荷西消防員工會成員葛列格·圖約爾（Greg Tuyol）表示，曾經一年內對同一名遊民的求助回應高達近400次，「比一年的天數還多。」

對於該提案的強制性規定，社會反響不一。遊民權益宣導者強調許多人並非自願拒絕住房，而是受心理健康問題、創傷或對安全環境的不信任所影響。然而，也有遊民支持住房安置計畫。喬迪·博特金（Jody Botkin）在街頭生活十年後，近日搬入住房設施，她分享道：「第一晚我睡了個好覺，終於可以洗澡和洗衣服，這裡讓我感受到家的溫暖。」市議會將在下周討論此提案，作為市長3月份預算資訊的一部分，決定是否通過該倡議。

遊民 聖荷西 費城

上一則

桑尼維爾交通基礎設施改造計畫 社區反應兩極

下一則

羅偉派團前往華府 爭取舊金山應得撥款

延伸閱讀

聯邦資金凍結 聖縣醫療、健保和教育等影響開始顯現

聯邦資金凍結 聖縣醫療、健保和教育等影響開始顯現
佛利蒙禁止無家可歸者紮營 引發法律爭戰

佛利蒙禁止無家可歸者紮營 引發法律爭戰
聖荷西「趙燦垣日」 紀念華裔企業家對農業貢獻

聖荷西「趙燦垣日」 紀念華裔企業家對農業貢獻
聖荷西業主20年未整修市中心物業 遭市府起訴

聖荷西業主20年未整修市中心物業 遭市府起訴
聖荷西巨人隊留駐Excite Ballpark至2050年 市議會批准協議

聖荷西巨人隊留駐Excite Ballpark至2050年 市議會批准協議

熱門新聞

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08

花1.44億買美超微股票慘賠 加州這家公司提告求償

2025-03-07 18:33
台裔農夫水果哥兒子Hubert Hsu車禍身亡，灣區民眾社群湧入關心與愛心。（翻攝自GoFundMe）

台裔農夫水果哥兒子車禍身亡 灣區民眾社群湧入愛心

2025-03-08 00:08
除了股價大跌，灣區對特斯拉汽車的尊重也大跌。（電視新聞截圖）

馬斯克干涉政治 灣區出現反特斯拉浪潮 貼「反馬」貼紙

2025-03-08 01:20
不二家原版草莓海綿蛋糕在北加州好市多熱賣。（取自不二家美國官網）

北加好市多門店上架不二家原版草莓海綿蛋糕

2025-03-09 14:50

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了