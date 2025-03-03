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台客家女水墨畫家陳菊美 入選艾比堤、威善高合辦畫展

記者王子涵／舊金山報導
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水墨畫名師、台灣客家女畫家陳菊美（中）今年以現代金箋潑墨山水人物畫，入選由加州參議員威善高（右）、及資深名策展人畫家艾比堤主辦的畫展「運輸：我們如何前進」。（記者王子涵╱攝影）
水墨畫名師、台灣客家女畫家陳菊美（中）今年以現代金箋潑墨山水人物畫，入選由加州參議員威善高（右）、及資深名策展人畫家艾比堤主辦的畫展「運輸：我們如何前進」。（記者王子涵╱攝影）

水墨畫名師、台灣客家女畫家陳菊美（May Shei），今年以現代金箋潑墨山水人物畫，入選由加州參議員威善高（Scott Wiener）、及資深名策展人畫家艾比堤（Joseph Abbati） 主辦的畫展「運輸：我們如何前進」（TRANSIT: How We Move）。

此次畫展共有36位畫家、計有53件作品展出。主辦單位表示，希望提供一個藝術呈現的平台，提供讀者與社會新的反思。

威善高是在位於舊金山加州大樓辦公室舉辦的畫展，於聯邦大樓舉辦開幕會，作品預計展出至3月底。他表示，展覽是以多種形式的移動概念，探討運輸帶來的意涵，同時也為藝術家打造一個深入研究、如何駕馭世界的動態的平台。畫展之主旨，也提供一個反思的機會，無論是「運輸」，還是「前進」，都希望大眾透過藝術，更深一層體會哲學意涵。

另一方面，也期待通過藝術家的創造力，呈現載運出旅途中，公共交通系統到個人旅行的精神以及感受的層次，以及不同的藝術隱喻的解釋。

主修設計、副修西畫、國畫的藝術家陳菊美，在學生時期即有著豐富的皇冠雜誌等、報紙及封面設計經驗。她指出，自己的創作理念以融合中西技巧交織寫實為宗旨，加上多年的國際參展、教學努力經驗，一直希望將華人作品也帶入主流。

陳菊美是主流美術館收藏級畫家，包括如北加州Triton Museum of Art、台灣昇恆昌免稅公司，以及北京張伯駒紀念館、見心會館等，都有展出她的畫作。

現代金箋潑墨山水工筆。（受訪者提供）
現代金箋潑墨山水工筆。（受訪者提供）

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