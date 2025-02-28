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庫市2025年市情咨文 聚焦發展與社區建設

記者龔玥／聖荷西報導
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庫比蒂諾市長趙良方發布2025市情咨文。（記者龔玥／攝影）
庫比蒂諾市長趙良方發布2025市情咨文。（記者龔玥／攝影）

庫比蒂諾市長趙良方（Liang Chao）26日舉行2025年市情咨文發布會，向社區居民分享城市當前發展狀況、面臨挑戰及未來規畫，強調加強社區聯繫、經濟復興和可持續發展的優先事項。

趙良方宣布推出「庫比蒂諾故事(Cupertino Stories）」專案，邀請居民提交個人故事，記錄庫比蒂諾從農業小鎮發展成高科技中心的歷史。捕捉庫比蒂諾獨特的文化記憶，展現社區的多樣性和發展歷程。市政府鼓勵居民通過CupertinoStories.org提交故事，通過文字、圖片和視頻形式分享自己的回憶。

市長還宣布，庫比蒂諾將在10月慶祝建市70周年。屆時將舉辦一系列文化慶典活動，邀請社區居民共同參與，進一步加強城市歸屬感。

趙良方介紹了多個獲得批准的開發專案，提升城市基礎設施並滿足居民住房需求，包括Westport專案，在舊購物中心所在地建造新的住宅單元。Cupertino Village Hotel專案，預計提供上百間客房，助力當地經濟增長。De Anza Hotel專案，滿足商務和遊客需求。Canyon Crossing項目，改善城市交通和商業環境。

趙良方在演講中坦言，庫比蒂諾市正面臨財政挑戰，包括銷售稅收入下降、法律挑戰導致的發展影響費損失以及長期財政赤字。她強調，市政府將採取保守財政政策，優先投資社區服務，避免不必要的支出。她呼籲通過重振本地經濟、優化稅收政策和加強社區參與來應對財政壓力，確保城市可持續發展。

庫比蒂諾市政府將在未來幾年內重點推進老年人服務擴展，提供更完善的健康和社交服務。通過稅收激勵和基礎設施投資吸引新企業，創造就業機會。城市綠化項目，擴大植樹和綠色基礎設施建設，改善城市環境品質。加強社區巡邏、交通安全和應急準備工作。

市政府感謝多家合作夥伴。趙良方鼓勵居民積極參與社區志願服務，通過參與城市規畫討論和社區活動，為庫比蒂諾的未來發展貢獻力量。

趙良方表示：「我們的社區因多元文化和共同努力而強大。通過講述我們的故事，團結居民，我們可以共同塑造庫比蒂諾的未來。」

庫比蒂諾市長趙良方發表演講。（記者龔玥／攝影）
庫比蒂諾市長趙良方發表演講。（記者龔玥／攝影）
庫比蒂諾市長趙良方發表演講。（記者龔玥／攝影）
庫比蒂諾市長趙良方發表演講。（記者龔玥／攝影）

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