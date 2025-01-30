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寇里社區大會 議員、警長與居民交流

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西寇里（Cory）27日舉辦社區大會27日，居民踴躍參與。（聖荷西警局Facebook）
聖荷西寇里（Cory）27日舉辦社區大會27日，居民踴躍參與。（聖荷西警局Facebook）

聖荷西寇里（Cory）社區大會27日晚間在CHC學校舉辦，為社區居民提供一個交流與合作的平台，吸引眾多居民到場，與政府官員及地方代表探討社區的未來發展和關鍵議題。

聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）和新任隊長陳肯（Ken Tran，音譯）出席會議，與居民分享警方近期的行動成果，並闡述了未來的執法策略。居民已藉此機會表達對社區安全的關注，與警局領導團隊進行坦誠的互動。

新任聖荷西市議員穆卡西(Michael Mulcahy）亮相會議，與居民面對面交流。他介紹自己的市政規畫，並就改善社區服務的建議傾聽居民意見。與此同時，聖塔克拉拉縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）為與會者提供縣級事務的最新進展報告，包括社會福利、公共服務及其他重點領域的發展成果。

Santana Row區域發展高級副總裁瓦利（ Scot Vallee）回顧2024年的商業趨勢，並預測2025年的購物模式和新興發展趨勢，為社區居民描繪了區域經濟發展的前景。

大會上，聖荷西市林業隊的斯托克斯（Abigail Stokes）就一種入侵甲蟲對當地樹木的威脅發表講話，並介紹相關的防治措施，引起居民對環保議題的關注，也激發更多社區成員加入保護環境的行動中。

作為活動的一大亮點，社區節日展覽的優勝者已在大會上揭曉。獲獎者的作品展現了社區的創意與熱忱，獲得與會者的熱烈掌聲。

會議在愉快氣氛中落幕。主辦方為到場居民準備的獎品也已分發完畢，成為大會的一份溫馨謝禮。這次會議加強了寇里社區的凝聚力和居民的參與感，為社區未來的發展奠定更堅實的基礎。

聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）出席會議，說明警方近期的行動成果，...
聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）出席會議，說明警方近期的行動成果，並闡述未來的執法策略。（聖荷西警局Facebook）

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