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女遊民遭姦殺案懸宕32年 金山警鎖定兇手丹佛被捕

編譯林思牧／綜合報導
涉嫌在1992年姦殺赫南德茲的道森。 (丹佛地檢長辦公室提供)
涉嫌在1992年姦殺赫南德茲的道森。 (丹佛地檢長辦公室提供)

1992年5月，舊金山華埠一條小巷內一位45歲女遊民遭人姦殺。將近32年後的今日，舊金山市警局相信他們終於知道誰是兇手。

舊金山紀事報報導，那年5月2日上午，一名女子被發現死在Hang Ah Alley單元樓的一條公用設施走廊。Hang Ah Alley是士德頓街與沙加緬度街交口附近的一條巷子。警方經過一段調查後發現死者是赫南德茲（Nancy Hernandez），她被痛毆、強姦後遭兇手勒死。警方並相信她已在該處棲身相當長的時段。

當時為了確證她是被強姦而取樣的陰道採集物，在2005年被送到犯罪實驗室檢驗。2023年，舊金山警察局凶殺懸案小組重啟調查，並將DNA圖譜輸入到他們用於索引DNA的系統中。

官員稱，這些資訊經比對後與一名名叫道森(Ricky Dawson)的男子相符。此人與佛羅里達州巴拿馬市、華盛頓州西雅圖市和科羅拉多州丹佛市的另外三起姦殺案有關。道森已有一項罪名被判有罪，另一項罪名已被提控，也被認為與第三項謀殺有關。

道森目前正在丹佛等待謀殺罪的審判。1月2日，舊金山警方因他涉嫌謀殺赫南德茲而發出了逮捕令。逮捕令已送達丹佛縣警長辦公室，道森目前被拘留中。官員表示，在丹佛接受審判後，道森將被送到舊金山。

丹佛的那宗命案發生於1996年，35歲的圖拉查克（Terri Turachak）被發現死在她自己臥室的地板上。佛州巴拿馬市的案子，細節一直都沒有公布。西雅圖的姦殺案發生在2000年，40歲的卡西歐（Debbie Cashio）的屍體在一條高速公路高架橋下方被發現，她也是一位遊民。

舊金山 遊民 西雅圖

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