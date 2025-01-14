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聖塔克拉拉提供低收戶兒童安全座椅 教學確保正確安裝

記者葛歆睿 / 聖塔克拉拉縣報導
聖塔克拉拉縣公共衛生部將為經濟困難的家庭，提供免費的兒童安全座椅及如何正確安裝的教育。（取自聖塔克拉拉縣網站）
聖塔克拉拉縣公共衛生部將為經濟困難的家庭，提供免費的兒童安全座椅及如何正確安裝的教育。（取自聖塔克拉拉縣網站）

聖塔克拉拉縣公共衛生部（Public Health Department）將為經濟困難的家庭提供免費的兒童安全座椅及如何正確安裝的教育，以幫助保護兒童在交通事故中免受嚴重或致命傷害。

這項計劃由加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）透過國家公路安全管理局提供20萬5000元的資助，並將持續至今年9月30日。

「這筆資助將幫助我們為縣內的弱勢家庭免費提供兒童安全座椅及如何正確安裝的教育，」聖塔克拉拉縣兒童乘車安全計劃經理艾斯特里奇（Anna Aistrich）表示，「全球疫情加劇的經濟壓力導致一些家庭優先考慮其他開支，而忽視兒童安全座椅的購買，特別是當這些座椅未被視為必需品時。為這些面臨經濟挑戰的家庭提供正確安裝的兒童安全座椅，可能是確保孩子在車禍中存活的關鍵。」

公共衛生部指出，即便有些家庭了解兒童安全座椅的重要性並能負擔購買，但他們可能不熟悉正確的安裝方法。許多在加州銷售的安全座椅手冊僅提供英語和西班牙語版本，其他語言版本稀缺，對於語言不通或難以理解技術手冊的家庭來說，遵循安裝指導會很困難，家長和看護人可能也不知道如何尋求安裝兒童安全座椅的幫助。

公共衛生部將舉辦社區外展活動、設立安全座椅檢查站，並提供兒童安全座椅使用的教育課程。希望透過提供安全座椅、實地培訓和支持，讓所有家庭都能獲得保護孩子安全的知識和工具。

聖塔克拉拉縣2017至2021年期間，每10萬名兒童中有140.3例交通事故傷害。正確的兒童約束裝置對於預防交通事故造成的創傷性傷害至關重要，有助於減少急診室中的此類悲劇。

欲了解更多信息，請訪問sccphd.org/carseat。

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