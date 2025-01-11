3獲英勇獎 克里斯本獲任舊金山消防局長

舊金山市長羅偉任命新的消防局長克里斯本，接替前市長布里德任命的華裔局長唐淑儀。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）任命現任消防局營長的克里斯本（Dean Crispen）擔任舊金山消防局（SFFD）第27任消防局長，接替前市長布里德任命的華裔局長唐淑儀。克里斯本超過34年的豐富經驗，並以其在職業生涯中展現出的英勇精神、卓越領導力和對公共安全的承諾而聞名。

克里斯本是土生土長的舊金山人，曾在全市多個地區擔任領導職務，包括華埠、北岸和南市場街（SOMA）區的消防站站長，及全美最繁忙的消防站之一的營長。他曾因在田德隆（Tenderloin）區火災中拯救高齡居民，三度獲得英勇服務獎。並擔任超過50起舊金山重大事故的指揮官，並曾參與911襲擊事件的救援工作。

克里斯本出身於公共服務家庭，母親12歲時從尼加拉瓜移民到美國，父親曾是舊金山消防局縱火調查小組隊長，祖母是米慎區（Mission District）資深公民協會創辦人和倡導者。

作為消防局局長，克里斯本將負責管理全市消防隊，推動緊急準備計畫，並領導社區參與項目，如社區應急準備隊（NERT）。他的任命正值南加州 面臨毀滅性山火之際，SFFD已經向緊急救援工作提供了支持。

羅偉表示，憑藉著他超過34年的傑出經驗，克里斯本將以同樣的同情心、誠信和不懈的奉獻精神領導舊金山消防局，無論是作為一線應急人員、弱勢群體的倡導者，還是促進合作的領袖，他都曾全力以赴，他相信克里斯本會在這個重要角色中展現出同樣的能力。