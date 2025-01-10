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收容所排隊起爭執 遊民開槍被控罪

記者劉先進╱舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜表示，29歲的瑞德在一家收容所排隊時與另一人發生爭執，開槍擊中對方，導致其受傷。他被指控謀殺未遂罪等罪名。（記者劉先進╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜表示，29歲的瑞德在一家收容所排隊時與另一人發生爭執，開槍擊中對方，導致其受傷。他被指控謀殺未遂罪等罪名。（記者劉先進╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）9日表示，29歲被告瑞德（Taylor Reed）在一家收容所排隊時與另一人發生爭執，並掏出半自動手槍開槍，擊中對方，導致其受傷。他被指控謀殺未遂罪、個人故意使用求安置、攜帶有子彈的槍枝和攜帶隱藏槍枝等罪名。瑞德9日過堂，對所有指控均不認罪，

根據法庭記錄，1月4日，瑞德在第五街500號街區的一家收容所排隊時與受害者發生爭執，在庇護所工作人員將他和受害者分開，他掏出一把半自動手槍並拉動槍栓，受害者將庇護所工作人員推上樓梯，使其遠離危險，但瑞德近距離向受害者開槍，受害者試圖跑上樓梯，不幸滑倒並再次中彈，瑞德隨後逃離，金山警員到達現場，受害者被送往醫院，情況危急；瑞德又返回收容所，並被警方逮捕。

瑞德案件的下次開庭日期是1月23日，屆時將對此事進行初步聽證。由於他構成公共安全風險，地檢長辦公室決定將其拘留候審。

謝安宜表示，很感謝金山警局對這起事件的迅速反應，所幸沒有造成人員傷亡，那些試圖在夜間獲得庇護所床位的人是最弱勢的群體，收容所必須得到保護，並為所有遊民提供一個安全的環境，其辦公室將繼續致力於為這個社區服務，並確保在這個案件中追究責任。

庇護 遊民 舊金山

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