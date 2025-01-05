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SB263法案上路 恐影響壽險銷售

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
1月開始施行SB263法案，可能會影響到人壽保險銷售。(Andrea Piacquadio/Pexels)
1月開始施行SB263法案，可能會影響到人壽保險銷售。(Andrea Piacquadio/Pexels)

據人壽保險新聞報導，相關利益人士目前非常關切1月1日施行的SB263法案，會給加州消費者和保險銷售帶來什麼樣影響。在該法案之下，在加州境內銷售的現金價值保單或是年金保單的代理，需要接受培訓來達到合規要求。規則設定的目的是要求代理只能銷售符合消費者最佳利益的人壽和年金產品。然而目前似乎很多保險代理對新的培訓要求還並不了解。與此同時，一些消費者組織堅持認為新的法案弊大於利。

據悉新的培訓要求包括三個部分：

一，如果要銷售現金價值保單，2024年1月之後註冊的新保險代理，必須在2025年1月1日之前完成4小時的培訓。

二，如果要賣年金保險，無論新老所有代理都必須在2025年7月1日前完成一個有關新規的8小時培訓，還要在下次證照更新之前完成4小時的升級進修課程。

三，要賣變額人壽保險的話，所有代理必須在下次證照更新前完成2小時的新培訓課程。

保險認證機構ExamFX的內容和合規主任戴維森（Cynthia Davidson)表示，新規要求對老的保險代理來說負擔不算太重，差不多只要完成兩節年金課程就好。但對於新的保險代理來說要求就很高了，有可能要在12月剩下不多的時間裡完成16小時的課程，否則事業就要因此停頓。

戴維森表示:「事情非常迫在眉睫，每個人都好像在衝刺一樣。」她表示，加州保險廳6月就發布通告公布了新規內容和各個截止時間，但訊息並沒有設想的那樣傳播開來。等到代理們意識到這一點的時候，已經太晚了。

「人壽保險消費者倡議中心（LICAC)」聯合創始人和執行長布諾斯納（Brian Brosnahan)表示：「好的代理應該要知道這件事。如果有些代理沒有注意到他們的執業要求或是了解得不夠充分，並因此賣不了保險，那麼這對消費者來說可能是好事而不是壞事。」

戴維森表示，新規意味著加州的消費者會有對自己銷售產品的道德意義更清楚的代理人，但新規帶來的混亂也會讓今後幾個月需要買保險的消費者遭遇到延遲的服務。

布諾斯納說，新規在一些細節上有所改進。例如，保險公司必須要設立監管系統；代理必須以書面形式為消費者作推薦；必須在推薦的時候就作披露而不是等到買賣的時候。

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