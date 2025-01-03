飛金山航班上襲胸摸大腿 男恐被關2年、罰款25萬

聯邦調查局金山特別探員崔普表示，飛機上的性騷擾行為嚴重違反了聯邦法律和公眾信任，每個人都有權在旅行時感到安全。（記者劉先進╱攝影）

北加 聯邦地方法院表示，在飛往金山的航班上，沙加緬度57歲男子卡普爾(Rajesh Kumar Kapoor)未經允許觸碰了受害者的胸部和大腿內側，被控性侵，並且已認罪。法官將在3月27日宣判，他面臨最高兩年的監禁和25萬元的罰款。

起訴書稱，2024年1月16日，在從韓國飛往金山的航班上，卡普爾未經允許觸碰了受害者的胸部和大腿內側。在認罪時，卡普爾承認，他未經受害者允許故意觸摸受害者的大腿內側，意圖騷擾她。卡普爾承認性侵犯的指控。

司法部 檢察官拉姆齊(Ismail J. Ramsey)表示，性侵犯在社會中絕不允許，無論是在地面上還是在空中。航空公司乘客在旅行時不應害怕性侵犯。這些侵犯行為屬於聯邦犯罪。他敦促公眾向執法部門舉報，以便對其進行調查和起訴。

聯邦調查局(FBI)金山特別探員崔普(Robert K. Tripp)表示，飛機上的性騷擾 行為嚴重違反了聯邦法律和公眾信任。每個人都有權在旅行時感到安全。聯邦調查局將繼續與合作夥伴合作，確保為這種令人髮指的犯罪行為的受害者伸張正義。