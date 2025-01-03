我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

飛金山航班上襲胸摸大腿 男恐被關2年、罰款25萬

記者劉先進／屋崙報導
聯邦調查局金山特別探員崔普表示，飛機上的性騷擾行為嚴重違反了聯邦法律和公眾信任，每個人都有權在旅行時感到安全。（記者劉先進╱攝影）
聯邦調查局金山特別探員崔普表示，飛機上的性騷擾行為嚴重違反了聯邦法律和公眾信任，每個人都有權在旅行時感到安全。（記者劉先進╱攝影）

北加聯邦地方法院表示，在飛往金山的航班上，沙加緬度57歲男子卡普爾(Rajesh Kumar Kapoor)未經允許觸碰了受害者的胸部和大腿內側，被控性侵，並且已認罪。法官將在3月27日宣判，他面臨最高兩年的監禁和25萬元的罰款。

起訴書稱，2024年1月16日，在從韓國飛往金山的航班上，卡普爾未經允許觸碰了受害者的胸部和大腿內側。在認罪時，卡普爾承認，他未經受害者允許故意觸摸受害者的大腿內側，意圖騷擾她。卡普爾承認性侵犯的指控。

司法部檢察官拉姆齊(Ismail J. Ramsey)表示，性侵犯在社會中絕不允許，無論是在地面上還是在空中。航空公司乘客在旅行時不應害怕性侵犯。這些侵犯行為屬於聯邦犯罪。他敦促公眾向執法部門舉報，以便對其進行調查和起訴。

聯邦調查局(FBI)金山特別探員崔普(Robert K. Tripp)表示，飛機上的性騷擾行為嚴重違反了聯邦法律和公眾信任。每個人都有權在旅行時感到安全。聯邦調查局將繼續與合作夥伴合作，確保為這種令人髮指的犯罪行為的受害者伸張正義。

性騷擾 司法部 北加

上一則

北加州中文學校聯合會 1/12探討「教室裡的魔法」

下一則

舊金山68歲華婦 海傍公路遭汽車撞死

延伸閱讀

前華裔警官葉培恩 獲任金山首位公共安全長 統籌全市公共安全機構

前華裔警官葉培恩 獲任金山首位公共安全長 統籌全市公共安全機構
日光法生效 華埠減少33個車位 商戶擔憂罰單增加、影響生意

日光法生效 華埠減少33個車位 商戶擔憂罰單增加、影響生意
日光法新規 金山華埠商戶擔憂「減車位 增罰單 影響生意」

日光法新規 金山華埠商戶擔憂「減車位 增罰單 影響生意」
2024最後一天 金山市政廳洋溢年節氣氛

2024最後一天 金山市政廳洋溢年節氣氛
羅偉就職當天 將出席華埠慶祝活動 金山歷任市長首例

羅偉就職當天 將出席華埠慶祝活動 金山歷任市長首例

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
1898年的「美國訴黃金德案」裁決確立了「美國公民出生地原則」。（取自臉書）

在美出生公民權或生變 華裔黃金德案再搬上檯面

2025-01-02 12:43
勇士新援施羅德得分驟降。（記者劉先進╱攝影）

勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

2024-12-31 21:27
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

北加州最新城市山屋 房價上漲速度最快的城市之一

2024-12-28 22:11
記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

2024-12-30 21:36

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣