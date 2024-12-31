矽谷以南「臥室社區」出現社會、後勤問題

矽谷以南的「臥室社區」必須付出的代價比以矽谷以北社區要大。(取自Pexels)

據「信使報」（Mercury News）報導，該媒體對美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據分析，證實了許多前往矽谷 （Silicon Valley）上班的人已經知道的事實：工作機會在北邊，可負擔住房在南邊，這二者之間的擠壓導致了一種不平衡，這種不平衡正在傷害矽谷南部邊緣的臥室社區（bedroom communities），使其居民承受長時間通勤的負擔，擾亂社區，並使城市服務達到極限。

根據分析，矽谷北部的人口是南部臥室社區的16倍多，工作崗位是那裡的30倍多。居住在矽谷北部聖馬刁縣（San Mateo county）和聖塔克拉拉縣（Santa Clara county）北部的人，在居住地附近找到工作的可能性大約是居住在南部的人的兩倍，而且工作薪水可能要高得多。

根據人口普查局的數據，2023年在吉爾洛（Gilroy）工作的人，平均年收入為4萬9928美元。在聖荷西 （San Jose）的平均年收入為6萬1675美元，而巴洛阿圖（Palo Alto）則為12萬8779美元。

但愈往南房租愈便宜。巴洛阿圖的月租金和水電費中位數為3306美元，聖荷西的月租金和水電費中位數為2574美元；在吉爾洛和賀萊斯特（Hollister），這一數字分別為2270美元和1846美元。

正因為如此，矽谷南部邊緣的社區長期以來一直吸引著那些尋求廉價住房的人，並成為工人輸出地，通常情況下，開車是唯一可行的選擇。這意味著，居住在聖荷西南部的人開車一小時或更長時間上班的可能性是居住在北部的人的三倍。

然而，這種影響遠遠不止於社會代價。當人口增長而商業不增長時，為人口服務的資金就跟不上步伐。住房增長和資金短缺的雙重壓力使他們的基礎設施不堪重負，賀萊斯特在1990年代和21世紀初下水道系統的不堪重負，及吉爾洛市消防部門的資金和人員配備短缺，就是其表現。

社會和後勤問題的交織導致許多人呼籲他們所在的城市為住房減緩增長；其他人則認為，解決之道在於在靠近就業 中心的地方建造更多住房。例如，矽谷人均工作崗位最多的巴洛阿圖被要求建造的住房數量是同等規模的吉爾洛市的三倍。

與此同時，那些更靠南的地方正試圖通過集中精力為自己的城市帶來更多就業機會來解決就業失衡問題，包括改善旅遊業、振興商業和市中心，以及在吉爾洛試圖恢復大蒜節。