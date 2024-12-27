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屋崙獲撥款67萬 消除租房鉛危害

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市府獲得撥款67萬5800元，將資助一名研究員在屋崙住房和社區發展局工作兩年，協助屋崙市減少老舊出租房中的鉛危害。圖為華埠此前受火災關閉的租房大樓。（記者劉先進╱攝影）
屋崙市府獲得撥款67萬5800元，將資助一名研究員在屋崙住房和社區發展局工作兩年，協助屋崙市減少老舊出租房中的鉛危害。圖為華埠此前受火災關閉的租房大樓。（記者劉先進╱攝影）

屋崙市府26日表示，獲得可負擔房的海灣未來合作組織(PBF)撥款67萬5800元，將資助一名研究員在屋崙住房和社區發展局(HCD)工作兩年，協助屋崙市減少老舊出租房中的鉛危害，尤其是受住房不穩定影響最大的社區。

屋崙目前聘請了諮詢公司綠色健康房屋倡議(Green and Healthy Homes Initiative)，負責領導鉛減排工作的技術方面。撥款資助研究員的工作，旨在通過探索鉛危害減排與主動租賃檢查的結合，改善面臨鉛危害的家庭的生活條件，為屋崙居民創造更安全的家園。

研究員將在未來兩年全職工作，負責促進州住房和屋崙住房和社區發展局、建設局(PBD)以及社區合作夥伴聯盟之間的合作。屋崙市獲得的收益總額至少為67萬5800元，其中22萬將用於支持社區組織合作開展的工作。

綠色健康房屋倡議為項目帶來重要的社區專業知識，將屋崙居民與資源聯繫起來，確保項目符合他們的需求。這些合作夥伴將直接與居民互動，共同制定項目，確保居民的意見在項目設計和實施中佔據核心地位。

海灣未來合作組織是一個旨在建造和維護可負擔房、保護租戶的合作組織，希望讓灣區繼續成為人人都能茁壯成長的多元化地區。該組織通過促進地方政府與社區組織之間的合作，在灣區創建公平的住房解決方案。此次的研究獎項，是灣區十個解決該地區住房危機的獎項之一，也是屋崙自2020年以來獲得的第三個獎項。

屋崙住房和社區發展局總監韋恩斯坦(Emily Weinstein)表示，感謝海灣未來合作組織對這一獎項的支持。住房安全和宜居性是來年工作的重中之重。該研究員將確保屋崙特別關注制定公平的解決方案。

2024年，屋崙市支持1542套在建的可負擔房，其中55%(829套)是為無家可歸者提供的。屋崙市利用州政府和聯邦政府的資金，盡可能擴大地方資金的影響力。

屋崙 灣區 聯邦政府

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