公務局拖延流程 民申請增建車庫反被罰3000元

舊金山公務局拖延流程，居民申請增建車庫反被罰3000元。所幸最後由公共工程部門承擔費用。(自舊金山縣市府臉書)

舊金山 一名居民購房欲增蓋車庫，但因門前一棵日本 楓樹而須向市政府申請清除行道樹或重要樹木，花了一年時間等待市府回覆、最終獲得許可，卻因市府造成延誤而須支付3000元「延期」費用(extension fee)，經過各部門嘗試退還延期費，最後由公共工程部門承擔費用。

「舊金山紀事報」報導，科伯(Jeff Cobb)與夫婿為了建造車庫車道，必須清除街道上的日本楓樹與另一顆灌木。在舊金山，須先獲經公共工程附屬城市林業部門許可，因此他於2023年1月與許可證申請私人顧問向當局申請許可證，計畫移除並更換樹木。

直至7月，才獲得許可證被拒消息，沒有任何解釋。科伯與顧問與部門檢查人員安排會面，但各種因素直到9月才見到面，說明更換路樹計畫，檢查人員批准許可證。

但依照舊金山各類許可證常規作法，需要提前30天發出通知，以便公眾表達對移除樹木的任何擔憂，10月16月標誌在現場與公共工程網站提出，果然有人向部門送出電子郵件、抗議移除樹木。於是，科伯的顧問需在公開聽證會上解釋車庫與樹木清除計畫。

2023年12月下旬，允許移除樹木決定。為拿到許可證花了一年時間。

但是今年4月，當車庫許可證因樹木清除受阻、而後最終獲得批准，科伯驚訝發現被收取3000元延期費，他感到憤怒，詢問市府為何必須支付費用，因為申請遭到延期，不是他的錯。

舊金山市法規規定，100萬元以下項目的許可證申請有效期為360天，包括市府審查計畫時間。若在360天結束時仍未頒發許可證，申請人必須付費才能延期，即使許可證申請不在他們掌控之中。

然而，對科伯來說，城市林業部門在360天內、一直擱置他的申請，卻仍要為此付費。

科伯嘗試要求退還延期費，但被告知，因為是城市法規，必須上訴才能取消延期費用。但之後輾轉聯繫建築部門，由於申請人無法控制情況，公共工程決定承擔費用。科伯車庫才得以終於開工。