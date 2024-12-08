屋崙市議長勵琪得票率50.15% 確認當選阿拉米達縣議員

轄區為華埠的屋崙市議員勵琪宣布，阿拉米達縣選民登記處確認，她當選為阿縣第五區縣議員。（記者劉先進／攝影）

轄區為華埠的屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）宣布，阿拉米達縣選民登記 處確認，她當選為阿縣第五區縣議員。勵琪表示，這場勝利屬於所有人，那些相信阿拉米達縣能夠優先考慮社區、公平和人人機會的人。她堅信，這不僅僅是一場競選，而是一場由社區推動的運動，「全市各選區的選舉結果清楚地表明，屋崙仍然是進步的堡壘，是加州包容和關愛鄰居價值觀的典範。」

根據選民登記處的數據，勵琪獲得7萬1207票，超過對手鮑特斯（John Bauters）7萬782票，以50.15%的得票率險勝。勵琪在屋崙生活了近30年，幾十年來一直致力於為東灣最弱勢的居民組織活動。她是菲律賓移民的女兒，性侵的倖存者，也是一位在職母親。這些經歷激勵她為社區議題而奮鬥，包括安全、生活工資、負擔得起的醫療保健和住房。

勵琪曾兩度擔任屋崙第二區議員，目前她擔任市議長。勵琪辦公室說，她領導為東灣地區每個家庭都擁有健康、安全和住房而奮鬥。在眾多成就中，她宣導一項3.5億元的債券計畫，為無家可歸者和工薪家庭提供多達2400單元住房。設立了一項1400萬元的基金，幫助低收入 住房無保障的租戶購買房屋。擴大了預防暴力和打擊性交易計畫。並成立了消防部門機動危機小組，處理心理健康和911電話。

作為縣議員，她將繼續致力於擴大可負擔房，為無家可歸者制定有效的解決方案，並確保人們能夠獲得醫療保健、良好的工作和安全的社區。

隨著勵琪當選，阿拉米達縣議會首次由女性和有色人種占多數。勵琪表示，儘管大型科技公司和公司業主資助了數十萬元的攻擊性廣告，但她仍然取得成功。這歸功於與選民的一對一對話和基層組織，得益於社區與勞工聯盟的力量，她也積極傾聽民眾的希望和擔憂。「東灣面臨的問題很複雜，但我們知道，當人們團結起來捍衛社區時，一切皆有可能。在即將上任的川普總統政府推行嚴苛政策的背景下，我將秉承競選期間的理念，捍衛社區，實現阿拉米達縣人人安全、有保障、欣欣向榮的美好願景。」

由於屋崙亞裔市長盛桃被成功罷免，勵琪將從17日起辭任市議員，擔任臨時市長，一直到1月初任職阿縣議員。