東華醫院再獲500萬撥款 建亞急性護理中心

東華醫院可望再獲500萬元撥款，完成為華埠建立一個新的亞急性護理中心。（記者楊逸辰／攝影）

眾議員丁右立（Phil Ting，舊金山 民主黨）與東華醫院為緩解當地亞急性床位危機，而進行的合作已達到重要里程碑。丁右立3日宣布，從州預算 中再撥款500萬元，開始第二階段的建設，為華埠建立一個新的亞急性（sub-acute）護理中心目標，距離實現又進了一大步。

在丁獲得的2022-23年加州 預算中的500萬美元幫助下，東華醫院新翼的第一階段被稱為「機械骨幹計畫」（the Mechanical Backbone Project），現已完成。完成該部分後，丁昨天宣布從2023-24年度州預算中再撥款500萬美元，以便開始第二階段的建設。這需要建造擁有23個床位的亞急性病房。

「對於舊金山來說，這是一個可怕的情況。對這些床的需求正在不斷增加，但我們沒有什麼可以提供的。家庭被迫轉向該州其他地區。他們不應該長途跋涉去探望親人。我們必須填補這一服務缺口，特別是當它影響到資源有限並依賴政府提供護理的弱勢群體時。」丁說。

醫院亞急性床位短缺一直是國家、州和地區層級的一個問題。在舊金山，沒有可用的。接受亞急性照護的人患有不需要住院治療的傷害或疾病，但仍需要全天候、較低的醫療監督。由於提供這種程度的照護成本高昂，而且Medicare和Medi-Cal報銷率較低，此類機構難以生存。許多不得不關閉。

由於當地許多家庭在舊金山別無選擇，他們爭先恐後地尋找亞急性護理。他們常常被迫花費數月時間尋找一個可以容納親人的地方；當他們最終找到時，它可能還是位於很遠的地方，使得訪問親人都變得困難。

東華醫院首席執行官張建清博士說：「我們衷心感謝丁議員的堅定支持，不僅一次，而且兩次為我們新的亞急性護理病房項目獲得資金。總計1000萬美元的國家資金使中國醫院能夠在舊金山建立唯一的醫院亞急性護理單位，滿足我們更廣泛社區的緊急需求。作為舊金山醫療保健系統的一部分，我們致力於與市和州領導人密切合作，以縮小現有差距。這筆資金的影響將是深遠的，不僅有利於舊金山，也有利於更廣泛的灣區社區。」