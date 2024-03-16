有冒犯之嫌曾被拒 演員改名Bimbo 上訴法院准了

Bimbo在去年的電影「芭比娃娃」（Barbie）中的使用，使它獲得了更加堅定的含義。（美聯社）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的一名成人電影明星申請將自己的名字改為 Candi Bimbo Doll，這個名字她已經用了很多年。但法官認為 「Bimbo 」有冒犯之嫌，因此拒絕了她的申請。不過，一所州上訴法院14日表示，雖然有些人可能會這麼認為，但這是她的選擇。

第一區上訴法院在批准伍德（Samantha Wood）的新名字時說，只要新名字不是為了混淆或欺騙公眾，也不是 「公認的冒犯性名字」，人們就有權更改自己的名字。

去年四月，高等法院法官德克雷恩（Gail Dekreon）在駁回伍德的更名申請時，引用了「牛津英語詞典」對「bimbo 」的定義，即 「被認為具有性吸引力但智力有限的年輕女性」。她說，雖然人們有權用自己選擇的任何名字稱呼自己，但正式更名需要得到法院的批准，法院應拒絕任何 「粗俗和冒犯性 」的新名字。

上訴法院注意到，另一家上訴法院早些時候曾做出裁決，拒絕允許一名黑人 將自己的名字改為 「Misteri N-」，稱這個姓氏是一種種族污語，是一個打架用語。但 「Bimbo 」並不是一個打架的詞。法官里奇曼（James Richman）在周四以 3-0 的比分做出的裁決中寫道：「它並不粗俗。」

這個名字在去年的電影「芭比 娃娃」（Barbie）中的使用，使它獲得了更加堅定的含義。里奇曼引用英國記者弗萊徹（Harriet Fletcher）在雜誌上發表的一篇文章，稱這部電影是 「女權主義賓博經典」（feminist Bimbo classic）。

里奇曼寫道：「根據我們的理解，『賓博化』（Bimbofication）就是把這個曾經的貶義詞用作一種賦權手段，以建立一種群體意識。」

Candi Bimbo Doll現年 40 歲，是一位變性人，十幾歲時改名為薩曼莎-伍德（Samantha Wood）。她在色情電影中以 Juliette Stray 的身份表演，但她說十多年來她一直叫自己 Candi Bimbo Doll。