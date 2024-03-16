我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

有冒犯之嫌曾被拒 演員改名Bimbo 上訴法院准了

編譯組／綜合報導
Bimbo在去年的電影「芭比娃娃」（Barbie）中的使用，使它獲得了更加堅定的含義。（美聯社）
Bimbo在去年的電影「芭比娃娃」（Barbie）中的使用，使它獲得了更加堅定的含義。（美聯社）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的一名成人電影明星申請將自己的名字改為 Candi Bimbo Doll，這個名字她已經用了很多年。但法官認為 「Bimbo 」有冒犯之嫌，因此拒絕了她的申請。不過，一所州上訴法院14日表示，雖然有些人可能會這麼認為，但這是她的選擇。

第一區上訴法院在批准伍德（Samantha Wood）的新名字時說，只要新名字不是為了混淆或欺騙公眾，也不是 「公認的冒犯性名字」，人們就有權更改自己的名字。

去年四月，高等法院法官德克雷恩（Gail Dekreon）在駁回伍德的更名申請時，引用了「牛津英語詞典」對「bimbo 」的定義，即 「被認為具有性吸引力但智力有限的年輕女性」。她說，雖然人們有權用自己選擇的任何名字稱呼自己，但正式更名需要得到法院的批准，法院應拒絕任何 「粗俗和冒犯性 」的新名字。

上訴法院注意到，另一家上訴法院早些時候曾做出裁決，拒絕允許一名黑人將自己的名字改為 「Misteri N-」，稱這個姓氏是一種種族污語，是一個打架用語。但 「Bimbo 」並不是一個打架的詞。法官里奇曼（James Richman）在周四以 3-0 的比分做出的裁決中寫道：「它並不粗俗。」

這個名字在去年的電影「芭比娃娃」（Barbie）中的使用，使它獲得了更加堅定的含義。里奇曼引用英國記者弗萊徹（Harriet Fletcher）在雜誌上發表的一篇文章，稱這部電影是 「女權主義賓博經典」（feminist Bimbo classic）。

里奇曼寫道：「根據我們的理解，『賓博化』（Bimbofication）就是把這個曾經的貶義詞用作一種賦權手段，以建立一種群體意識。」

Candi Bimbo Doll現年 40 歲，是一位變性人，十幾歲時改名為薩曼莎-伍德（Samantha Wood）。她在色情電影中以 Juliette Stray 的身份表演，但她說十多年來她一直叫自己 Candi Bimbo Doll。

舊金山 芭比 黑人

上一則

美港合作粵劇 市府頒榮譽獎項

下一則

47號提案改革版已收集逾50萬簽名 11月可望公投

延伸閱讀

駁回白人至上主義案件指控 法官：對艱難決定並不陌生

駁回白人至上主義案件指控 法官：對艱難決定並不陌生
大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險
曾錯失Nvidia股價漲勢的「女股神」伍德 擔心Nvidia股價前景

曾錯失Nvidia股價漲勢的「女股神」伍德 擔心Nvidia股價前景
「女股神」伍德拋售台積電股票 2年多來首見 同日減持輝達

「女股神」伍德拋售台積電股票 2年多來首見 同日減持輝達
NBA／湖人踢館勇士 詹姆斯、伍德因傷缺席

NBA／湖人踢館勇士 詹姆斯、伍德因傷缺席

熱門新聞

舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

2024-03-12 01:36
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
特斯拉Cybertruck是這間咖啡小舖的電力來源。（記者徐蓓蓓╱攝影）

特斯拉電力足 夫妻經營南灣Cybertruck咖啡店受歡迎

2024-03-11 21:45
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜