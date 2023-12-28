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灣區點閱率前十大新聞 荷包與治安 民眾最關心

記者江碩涵／聖荷西報導
生活經濟新聞占了前十大排行榜中五則，安裝太陽能板也是灣區華人關心的議題。（記者江碩涵／攝影）
生活經濟新聞占了前十大排行榜中五則，安裝太陽能板也是灣區華人關心的議題。（記者江碩涵／攝影）

2023年即將結束，回顧一年來北加灣區的重要事件，最吸引讀者且獲得網路最高點擊率的十大熱議新聞，一半以上與生活、經濟有關，讀者尤其重視「自身荷包」，像是買屋整修、太陽能板帳單、租霸與產品上市、店家經營等議題，點擊率都相當高。值得注意的是，也有不少社會、治安新聞入榜，不少受訪者與讀者皆表達了對治安的擔憂。簡言之，2023年北加灣區的讀者最在意的兩大議題，就是「荷包」與「安全」。

2023年的北加灣區碰上了幾件國際大事，包括舊金山舉行APEC（亞太經合會）高峰會及拜習會，並適逢2024年台灣總統大選在即，各路候選人都在2023年下半年陸續拜訪北加灣區。不過，讀者愛看的內容卻更偏向生活議題，以及在地化的僑領動態。

根據世界新聞網統計2023年1至12月新聞點擊率排行，北加灣區2023年點擊率最高的十大新聞中，第一名是「灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世」。吳玲瑤是北加州北一女校友會創會理事長，也曾任北美華文作家協會創會副會長，她的作品有眾多中文讀者粉絲，在灣區僑社是知名人物。辭世新聞一出，許多讀者、僑胞互相傳送訊息，並緬懷、哀悼。

生活經濟新聞占了前十大排行榜中五則。第二、三名分別是「175萬買地獄之屋　舊金山華裔夫婦遇噩夢」、「家裝太陽能板省錢嗎？華人怒：每年隱藏費用近千元」，都與生活息息相關，尤其是關於自己居住的狀態。舊金山華裔夫婦買屋後面臨各種申請執照的難題，不僅要求特別繁瑣，在等待裝潢期間還被遊民破門而入，地上滿是針頭，也讓讀者看了心有戚戚焉。

太陽能板的問題更是在矽谷南灣引起許多家庭的共鳴，外界常以為安裝太陽能板比較省電費，但沒想到的是背後有許多隱藏的費用，包括太陽能板本身的費用、維護費、電力運輸費等，總體算起來不見得比較划算。

華人商品進駐美國市場、華人愛用的產品面臨破產，也是讀者關心的議題。「老協珍佛跳牆進軍美國好市多」名列排行榜第五名、「Instant Pot母公司申請破產」則是第七名。兩則新聞共同點是主角皆為華人特別關注的商品。

旅居矽谷知名作家吳玲瑤辭世消息，是今年世界日報新聞網點擊率最高的新聞。（本報檔案...
旅居矽谷知名作家吳玲瑤辭世消息，是今年世界日報新聞網點擊率最高的新聞。（本報檔案照片）
2023年北加灣區的讀者最在意的兩大議題，就是「荷包」與「安全」，圖為舊金山市景...
2023年北加灣區的讀者最在意的兩大議題，就是「荷包」與「安全」，圖為舊金山市景。（記者江碩涵／攝影）

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