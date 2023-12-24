創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

開設工作室，成為花藝師後，Mandi兼顧了家庭與自我的夢想實現。（記者孫愛薇／攝影）

在廣告公司一路從實習生做到藝術總監，全力投入工作中的Mandi Lin，職涯規劃在懷孕後亂了步調。突如其來的小生命，讓Mandi不得不放下藝術總監的頭銜，關在家中一年只為照顧新生兒，但她內心仍渴望著事業，幾經轉折，嘗試與失敗，最後在永生花裡找到了自己的位置，成為一名花藝師。

主修平面設計出身的Mandi，第一份工作就在舊金山廣告公司「Goodby, Silverstein & Partners」，該公司屬於全美最大廣告媒體「宏盟集團（Omnicom Group）」旗下，一做就是七年。她從一名英文聽說都不太會的實習生，一路做到了藝術總監的位置。中間她付出了許多的心力，用令人驚豔的設計作品，橫跨了語言溝通的障礙，諸如Xfinity、Adobe、HP、Seagate等等，都曾是她的客戶。

照顧小孩 頓感失落

年來的直升機式升遷，讓Mandi的人生計劃就是全力衝刺事業，直到突如其來的懷孕。然後是小生命降臨，剛生產完的Mandi一邊帶著寶寶，仍嘗試著兼顧廣告公司工作，公司也體諒員工，願意以在家兼職的方式讓她可以工作同時照顧寶寶。

但廣告公司緊湊的時間壓力，還有懷中高需求的寶寶，讓Mandi只好忍痛放下工作，開始全職媽媽的旅程。她說︰「知道懷孕時，其實有嚇到，因為真的很愛自己的工作，但生完小孩後，很難回到原來的狀態，因為家中有小寶寶需要照顧。」

成為全職媽媽後，她幾乎不出門，沒有社交，只在家照顧新生兒，這讓Mandi出現憂鬱症的傾向，情緒不穩定，經常與家人吵架，自我價值動搖。「我是一個很愛工作的人，我可以都不回家，直接睡公司，但是當我只能在家照顧寶寶時，那種落差感真的很大。」

照顧小孩，生活圈變小，彷彿失去自我的Mandi，開始想找事情來給自己做，一開始她想到重拾平面設計的工作，自己接案來做，但是高敏感又高需求的孩子，需要媽媽更多的關懷與照顧，廣告業的高強度與高時間壓力成為接案的門檻。

之後她又嘗試自己做童裝來賣，覺得外面的童裝不好看，不如自己來做，但是因為做的工與賣出去的價格完全不符成本，最後也是失敗收場，直到因為孩子的關係，開始接觸生日派對布置案，從布置中又發現自己對花藝的特別愛好。

市場缺口 看見商機

名為「Studio Lorax」的花藝工作室就此成立。 Mandi在返台探親時發現了「永生花」，永生花是一種用特殊加工的鮮花，經過處理，永生花的保存期可以達長三到五年，在質感上與真花十分相似，但是延展性更好。

製作永生花藝無法大量生產，每幅作品都是一支一支花材慢慢黏上。（記者孫愛薇／攝影）

然而美國的永生花市場，大多是以單朵的永生花作為銷售，很少將永生花設計成一組作品來販售，在市場的缺口中，Mandi看到商機，她開始思考，永生花除了作為花禮外，還有什麼商機。

永生花的單價高，推廣不易，需要一直開拓客源，甚至因為怕花藝品受損，她不願意用郵寄方式寄出商品，在諸多限制下， Mandi為了拓展工作室客源，她設計了花藝課程、節慶商品、DIY 組合、還有客製化永生花作品。

Mandi為一位保險經紀人設計的百歲生日禮物，以大樹為靈感，將一個人的傑出成就與影響，造成像是樹木一樣生根與開花。（受訪者提供）

在客製訂單中，Mandi曾接到慶生用的禮物訂單，那是位人壽保險經理要過一百歲生日，她用永生花做成一棵樹，版子上寫了老先生曾做過多少案子到感動多少人。「當老先生看到作品時，感動得哭了，握著我的手說，他會把作品掛在牆上，每一天可以看到，想著最棒的回憶。」

代表著客戶家鄉台灣的作品，蓬勃多樣的植物中，各有一朵紫色玫瑰代表客戶夫婦的故鄉城市，台中與高雄。（受訪者提供）

另外一個台灣小家庭下單，想要請Mandi設計掛在家中的作品， 她以花海做出台灣的形狀，利用花材的高低落差做出中央山脈的起伏，最後在台中與高雄的位置，各安上了一朵紫色的玫瑰，代表家中男主人與女主人來自的家鄉，在作品中表達一個台灣小家庭飄洋過海，仍想念的島嶼，在那塊土地上開出了如花一般美麗的回憶。

開課教學 收穫滿滿

「設計可以讓人更靠近，可以表達情感，這是一個很值得去做的事。在我的設計裡面，希望可以講一個故事，讓花藝不只是好看，更代表重要的意涵。」

不僅販售商品，Mandi還開課教學，客群以灣區華裔女性為主。（受訪者提供）

具有設計美感的作品，讓她的工作室在灣區華人 逐漸打開知名度，來上課的學生有遠從西雅圖而來，在灣區不少華人媽媽們常呼朋引伴揪團來上Mandi的課，在花藝中放鬆生活壓力也認識了新朋友。

當藝術總監時，Mandi做自己的藝術總監，但是走進家庭成為全職媽媽，她的名字成為某人的太太或是小孩的媽媽，「我一直在找尋自己的定位，我不想只是某人的太太或是媽媽。」從全職媽媽的旅程中，Mandi一路又尋回了自己，甚至是一個工作與生活可以平衡的自己。

在這不大的工作室裡，滿載Mandi對於花藝的想像，在疫情 間透過線上的學習，在返台期間到花藝學校學習上課，考取機構的花藝執照，未來她還想要研習室內設計學程，成為一位室內設計師，將對花的想像延伸到一個家裡。

工作室成立快三年，從創作、行銷、包裝、會計、報稅等等，統統需要自己包辦，Mandi體驗到以前當藝術總監所沒有遇過的多工，一人工作室就是一個人要做完一間公司該有的事情，即便多又複雜，瑣碎而又繁忙，她還是甘之如飴。

「一個人走得遠，一群人走得久。」Mandi認識了幾位同樣創業的華人女性，在一個人創業的路上互相扶持，大家定時的聚會與讀書會，就算是同業也不會競業的比較，反而更多的是互利互享。