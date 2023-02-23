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投資4億 聖縣行為健康醫院破土

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
聖縣議員、衛生和醫院委員會主席西米蒂安在2015年6月首次提出建設兒童、青少年行為健康中心的想法。（記者葛歆睿 / 攝影）
聖縣議員、衛生和醫院委員會主席西米蒂安在2015年6月首次提出建設兒童、青少年行為健康中心的想法。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖他克拉拉縣運營的首個行為健康醫院22日舉行奠基儀式。新醫院投資4.22億元、占地20萬7000平方英尺，預計2025年秋季完工，將為本地兒童和青少年提供住院心理健康治療。

建設行為健康醫院的想法由聖縣議員西米蒂安(Joe Simitian)在2015年6月首次提出，他也是聖縣衛生和醫院委員會主席。西米蒂安指出，聖縣長期以來處於危機中的年輕人需要「一個安全、離家很近，可以開始康復的避難所。」

目前聖縣的兒童和青少年精神病院住院設施有限。多年來，需要在精神病院進行短期治療的兒童和青少年被送往遠在舊金山、阿拉米達、康特拉科斯塔、索拉諾甚至薩克拉門託縣的設施，遠離自己的家人和護理團隊。西米蒂安表示，在如此艱難的時刻讓孩子與家人分離對他們來說簡直是地獄，擔心這會阻礙人們尋求幫助。

聖縣議會於2017年批准建該醫院時，有689名青少年被送往區域外的精神病院，在離家很遠的設施平均住院6天。

新的行為健康醫院位於聖他克拉拉山谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center，SCVMC），是聖縣第一個縣級運營的住院設施，專門為需要行為保健的兒童和青少年提供服務，包括住院、門診、精神科護理、緊急精神科服務、入院和評估、危機護理和緊急護理。此外還有一個單獨的成人樓層。床位總數77張，其中兒童14張、青少年21張、成人42張。

聖縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，這對聖縣最弱勢的年輕人來說絕對是一個福音，「讓他們能夠在離家很近、靠近親人的地方得到照顧。」

Santa Clara Valley Healthcare首席執行官洛倫茲（Paul Lorenz）表示，新行為健康醫院將以最先進的設計和設備提供一站式多種類的服務，從而增加病人獲得護理的機會。 通過早期干預提供更好的服務和價值，從而避免長期住院。

國家精神疾病聯盟（NAMI）聖縣分會執行總監寧巴爾卡（Rovina Nimbalkar）稱，該醫院是南灣精神健康治療的且重要的新進步。

聖縣以及南灣多個城市數位民選官員、社區領領袖、和醫護工作者們參加了奠基儀式。在眾人的見證下，艾倫伯格、西米蒂安、 洛倫茲、寧巴爾卡、聖縣議員查維斯（Cindy Chavez）、聖縣行為健康服務部總監寺尾雪莉（Sherri Terao）、和VMC基金會總裁兼執行董事埃利奧特（Michael Elliott）共同挖下第一鏟，標誌著新醫院正式破土開工。

（從左到右）洛倫茲、艾倫伯格、西米蒂安、查維斯、 寧巴爾卡、寺尾雪莉、和埃利奧特...
（從左到右）洛倫茲、艾倫伯格、西米蒂安、查維斯、 寧巴爾卡、寺尾雪莉、和埃利奧特共同挖下第一鏟，標誌著新醫院正式破土開工。（記者葛歆睿 / 攝影）

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