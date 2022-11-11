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屋崙市長選舉 泰勒領先盛桃優勢進一步拉大

記者劉先進／屋崙報導
雖然得票領先，但市長候選人泰勒（Loren Taylor）表示，還有很多選票沒有統計，這場角逐結果仍然未知。（記者劉先進／攝影）
雖然得票領先，但市長候選人泰勒（Loren Taylor）表示，還有很多選票沒有統計，這場角逐結果仍然未知。（記者劉先進／攝影）

東灣阿拉米達縣選務處10日下午5時公布最新選情。在最受關注的屋崙市長選舉中，按第一選擇投票計票，最主要的兩個候選人裡，市議員泰勒（Loren Taylor）得票1萬6380張，得票率34.79%，亞裔市議員盛桃（Sheng Thao）得票1萬3734張，得票率29.17%。泰勒超過盛桃2646票，領先優勢進一步擴大。

此前一次的統計中，泰勒得票1萬2821張，盛桃得票10775張，領先2046票。這次泰勒領先2646票，領先優勢拉大。另外8個市長候選人，第一選擇得票率均未超過13%，已經無望當選。

根據優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting），所有選民的第一選擇都會計算。若有候選人獲得大多數（即50%+1票）的第一選擇票，該候選人便勝出。若沒有候選人獲得大多數票，排名最低的候選人即被淘汰。投票給被淘汰候選人的選民，他們排名的下一個選擇會被計算。這個循環將會重複，直至產生獲得大多數票的當選者。依此統計，泰勒得票2萬2240張，得票率53.31%。而盛桃1萬9475張，得票率46.69%。

泰勒10日在推特上發表聲明說，「我很榮幸，成千上萬的屋崙人用他們的選票，對我表示信任，但還有很多選票沒有統計，這場角逐結果仍然未知。我和任何人一樣，都渴望知道選民的最終決定，並且比周二（8日）晚上更加堅信，我們正走在通往勝利的路上。但是阿拉米達縣的選舉工作人員正在勤奮工作，以確保公平、全面和準確的計數，我敦促大家在等待更多結果時保持耐心。」

在公布新一輪選情前，盛桃也表示，「我們為開展的競選活動感到非常自豪，並要感謝所有的支持者和志願者為這座偉大的城市所做的奉獻。迄今為止，阿拉米達縣選民登記官只計算了3萬7000張選票。截至昨天（9日）還有7萬張選票尚待計算。我們對最終結果保持樂觀。每一張選票都值得被計算在內。」

選票暫時落後的市長候選人盛桃（Sheng Thao）表示，對最終結果保持樂觀。（...
選票暫時落後的市長候選人盛桃（Sheng Thao）表示，對最終結果保持樂觀。（記者劉先進／攝影）

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