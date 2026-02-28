南加電力「樂活50加」填問卷抽禮卡 3/10前提交

為加強野火預防，提升用電安全與環境品質，南加 州電力公司(Southern California Edison, SCE)邀請社區居民參與一項簡短的問卷調查 ( 見圖，掃描二維碼 ) ，用戶在3月10日前填寫提交，「樂活50加」提供三十張價值20元的禮卡作為抽獎獎品。

此次問卷旨在了解用戶在用電安全、用戶所在城市是否為停電做好準備；以及整體服務體驗的意見，以幫助SCE持續優化服務，確保每一位用戶能在安全、安心的環境中生活。

問卷備有中文版本以方便慣用華語的用戶填寫，且讓更多華裔 家庭能夠輕鬆表達意見。南加電力公司SCE強調，社區居民的回饋對於提升服務品質至關重要，尤其是華裔社區的聲音，更應被充分聽見與重視。

作為SCE長期深耕華人社區的重要合作夥伴，樂活50加(Happy 50 Plus Foundation)特別支持此次問卷調查，鼓勵華裔居民踴躍參與。只要完成以下步驟，即可參加抽獎：(1)2026年3月10日前填寫並提交問卷 ，(2)同意SCE以電子郵件方式聯繫 ，(3)在問卷中勾選「樂活50+」(Happy 50+)完成以上步驟後，即自動獲得抽獎資格。中獎者將於4月初透過電子郵件獲得通知，每個電子郵箱址限填一次，但同一地址的家庭成員可用不同郵箱址分別填寫。

如需了解更多資訊，可關注「樂活50加」官方網站www.happy50plus.org 。