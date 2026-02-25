李秉信論命八字結合中醫 3月7日開講報名

我的頻道

阿罕布拉市訊
李秉信老師畢業於台灣清華大學核子工程研究所。

擁有超過三十五年紫微斗數與子平八字論命、教學經驗的李秉信老師，將於3月7日（星期六）下午3點至5點，在阿罕布拉市天信佛堂（崇華堂道德會）開講「子平八字初級班」系列課程，開放民眾插班參加，即日起開始報名。

李秉信老師學經歷完整，畢業於台灣清華大學核子工程研究所，並取得加州五系中醫藥大學中醫與針灸博士，同時曾進修於美國達特茅斯大學塔克商學院。他也曾擔任中華民國僑務委員，目前為加州南灣中醫藥大學碩士班主任教授及加州執照中醫師。

李老師指出，一個人的命盤並不是偶然，而是累世因果的總結果，也就是人們常說的「宿命」。性格、思維模式與人生走向，往往都在不知不覺中受到過去因果影響，因此多數人的命運是可以被看懂、被預測的。

李老師也強調：「命不是用來被困住的，而是用來被看懂與調整的」。人生表面上看似變化無常，其實背後都有不變的規律。只要能理解因果的運作，就能在當下改變未來的走向。

該課程最大的特色，是把子平八字與中醫五行系統結合。李老師指出，疾病與人生困境一樣，表面只是結果，真正的原因來自於整個身心系統的失衡。透過八字五行，可以看出一個人臟腑體質與運勢的關聯，進而在問題爆發之前先行調整。「與其等到運勢下滑、病情加重，不如提早修正體質與方向」。

課程相關文章與介紹已刊登於「向道網」：www.IFindTao.com，上課地點1417 New Ave., Alhambra。報名電話，626-308-1417，626-409-8108，也可掃描二維碼報名（見圖）。

加州 中華民國 阿罕布拉

