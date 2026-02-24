我的頻道

洛杉磯訊
深耕中醫藥科技領域多年的俞冠庭（見圖），深度認可「科技是中醫藥發展的翅膀」這句話。他說只有給中醫插上科學的「翅膀 」，才可能在當前現狀下破局。

2004年，俞冠庭在醫院研究時根據產業現況首創了「6g+9g選配組合」的包裝模式。最後這項創新的配藥效率提升到了300%以上。後來，他又催生出「超市開放式藥架+拆零收納盒」的倉儲模式。他所帶領的銷售團隊業務量快速成長到上海市的產業第一。在他的推動下，中國的中藥房也徹底告別了「抓藥秤重」時代。

同時，俞冠庭也在中醫藥領域進行了科技改革。他用「30分鐘的溫度革命」改變了整個中醫藥科技。在他的主導下，醫藥公司成立了代煎中心，並制定了嚴格的代炸藥標準，並且每個環節掃碼留痕，視頻存檔3個月。另外，他在把控藥量時引入機械手臂按處方精準抓藥，再加上物聯網系統讓患者能夠即時查看炸藥的進度。

為解決代煎過程中的品質監管問題，他也主導引入攝影機監控、電子掃碼追溯系統，將浸泡、煎煮時間等關鍵環節標準化。讓代煎過程的每一步都有數據記錄，患者能查到自己的藥煎到了哪一步，醫院也能即時監工。

與老一輩的中醫經驗模式不同，俞冠庭透過區塊鏈技術記錄從種子到成品的全流程控制。他把全流程的數據全部上鍊，解決了信任問題，使得俞冠庭的中醫藥顆粒劑出口，一年內成長了47%。

付出終有回報。2022年，他被銀翼獎評審委員會評為2022年度中醫藥科技領導者。隔年，他又得到了知行成就獎管理委員會認可，並被授予2023年度中醫藥知行融合卓越人物大獎。因為他的創新行動，被智未獎專家委員會看重，他被授予2024年度中醫藥先鋒人物獎。

智未獎給他的評論是：他在中醫藥科技創新，為推動社會文明在智慧時代的轉型提供了思想支點和實踐樣本。

