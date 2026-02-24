我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

極品假期買遊輪送機票 再贈$200消費金

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

專營高端遊輪旅遊的極品假期Unikke Travel宣布推出多條精選河流及海洋遊輪行程，自即日起至2026年2月27日止，凡透過極品假期訂購指定航程，除可享獨家優惠價格外，還可獲得每艘船額外200元船上零用金禮遇。所有行程主打「全包價買遊輪送機票」，並包含岸上觀光、WiFi、精緻餐食、船上稅金與服務費，以及機場與碼頭接送等全方位服務，為旅客打造輕鬆無憂的高端旅遊體驗。

在河流遊輪方面，極品假期特別推薦「大歐洲河流遊輪15天」行程，航程自布達佩斯至阿姆斯特丹，途經匈牙利、奧地利與德國等國家，將中歐歷史與文化精華一網打盡。出發日期為2026年11月15日，基本艙價格自5174元起。旅客將可沿多瑙河與萊茵河航行，探訪古堡、博物館與歷史城鎮，沉浸於歐洲河岸風情與壯麗自然景觀之中。

海洋遊輪方面則推出三條熱門路線。首先為「中世紀黃金商道15天」航程，2026年5月20日自巴塞隆納啟航，途經西班牙、葡萄牙、英國、法國及挪威等港口城市，價格自5299元起。此行程重現中世紀貿易航線風華，帶領旅客穿越歐洲重要海港，感受歷史與文化交織的魅力。

另有「香港東南亞15天」遊輪行程，2026年4月27日自曼谷出發前往香港，途經泰國、柬埔寨與越南等地，價格自5199元起。行程融合熱帶海岸風光與多元都市文化，讓旅客一次探索東南亞的自然美景與人文底蘊。

極品假期同時推薦「北太平洋航線探險23天」行程，2026年5月25日自東京啟程，橫跨北太平洋，途經日本、美國與加拿大溫哥華，價格自6299元起。此航程結合跨洋探險與豪華舒適體驗，旅客可欣賞壯闊海景，探索東亞與北美港口城市，同時享受遊輪完善設施與多元船上活動，締造難忘旅程。

極品假期表示，所有票價均為經濟艙標準機票，並已包含船上稅金與服務費。此次推出的獨家優惠與加值禮遇，讓旅客在享受豪華遊輪之餘，更能體驗高性價比與完善服務保障。

更多行程詳情及訂位資訊，可洽Unikke Travel，電話1-888-680-5688。

世報陪您半世紀

東南亞 香港 機票

上一則

名人假期「歐洲精華12日遊」中文導遊隨行

下一則

台灣醫師娘車庫草創 普慕納中文學校慶50周年

延伸閱讀

北加周一將迎來相對溫暖大氣河

北加周一將迎來相對溫暖大氣河
經過暴風雨後 北加23日又將迎來新一波大氣河

經過暴風雨後 北加23日又將迎來新一波大氣河
美軍空襲3艘疑似運毒船 造成11人喪生

美軍空襲3艘疑似運毒船 造成11人喪生
太平洋交響樂團愛宴新年音樂會 2月21日登場

太平洋交響樂團愛宴新年音樂會 2月21日登場
AI生成誘人美景 遊客湧向澳洲不存在的溫泉

AI生成誘人美景 遊客湧向澳洲不存在的溫泉
2026年世報迎春年節展/美遊假期專精全球浪漫遊 一日遊、現場轉輪盤抽獎

2026年世報迎春年節展/美遊假期專精全球浪漫遊 一日遊、現場轉輪盤抽獎

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課