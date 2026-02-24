極品假期買遊輪送機票 再贈$200消費金

專營高端遊輪旅遊的極品假期Unikke Travel宣布推出多條精選河流及海洋遊輪行程，自即日起至2026年2月27日止，凡透過極品假期訂購指定航程，除可享獨家優惠價格外，還可獲得每艘船額外200元船上零用金禮遇。所有行程主打「全包價買遊輪送機票 」，並包含岸上觀光、WiFi、精緻餐食、船上稅金與服務費，以及機場與碼頭接送等全方位服務，為旅客打造輕鬆無憂的高端旅遊體驗。

在河流遊輪方面，極品假期特別推薦「大歐洲河流遊輪15天」行程，航程自布達佩斯至阿姆斯特丹，途經匈牙利、奧地利與德國等國家，將中歐歷史與文化精華一網打盡。出發日期為2026年11月15日，基本艙價格自5174元起。旅客將可沿多瑙河與萊茵河航行，探訪古堡、博物館與歷史城鎮，沉浸於歐洲河岸風情與壯麗自然景觀之中。

海洋遊輪方面則推出三條熱門路線。首先為「中世紀黃金商道15天」航程，2026年5月20日自巴塞隆納啟航，途經西班牙、葡萄牙、英國、法國及挪威等港口城市，價格自5299元起。此行程重現中世紀貿易航線風華，帶領旅客穿越歐洲重要海港，感受歷史與文化交織的魅力。

另有「香港東南亞 15天」遊輪行程，2026年4月27日自曼谷出發前往香港，途經泰國、柬埔寨與越南等地，價格自5199元起。行程融合熱帶海岸風光與多元都市文化，讓旅客一次探索東南亞的自然美景與人文底蘊。

極品假期同時推薦「北太平洋航線探險23天」行程，2026年5月25日自東京啟程，橫跨北太平洋，途經日本、美國與加拿大溫哥華，價格自6299元起。此航程結合跨洋探險與豪華舒適體驗，旅客可欣賞壯闊海景，探索東亞與北美港口城市，同時享受遊輪完善設施與多元船上活動，締造難忘旅程。

極品假期表示，所有票價均為經濟艙標準機票，並已包含船上稅金與服務費。此次推出的獨家優惠與加值禮遇，讓旅客在享受豪華遊輪之餘，更能體驗高性價比與完善服務保障。

更多行程詳情及訂位資訊，可洽Unikke Travel，電話1-888-680-5688。