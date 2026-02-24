我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

名人假期「歐洲精華12日遊」中文導遊隨行

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

對於許多50歲以上者，辛苦了大半輩子，是否曾夢想去倫敦的大笨鐘下留影、到巴黎羅浮宮欣賞名畫，或站在阿爾卑斯山的雪峰前呼吸純淨空氣？在剛踏入2026新年之際，何不為自己立下新願。

「名人假期」指出，去歐洲旅遊對此族群最擔心的不是體力，而可能顧慮語言不通及行程太累。為了讓遊客省心且能輕鬆圓夢，「名人假期」特別推出專為第一次遊歐者設計的「歐洲精華遊12天」。

該趟旅程最大的亮點，從抵達機場的那一刻起，徹底消除語言障礙，全程由資深專業中文導遊隨行講解。「名人假期」深知年長者出遊需求，強調行程節奏適中，減少拉車的疲憊，並確保餐食與住宿品質。

為完美呈現一次旅行走遍歐洲五大指標國的方針，「名人假期」特將行程精華濃縮，走訪英國、法國、瑞士義大利與梵諦岡五國重要地標一次蒐集齊全：

（一）英國：造訪歷史悠久的倫敦塔，並在泰晤士河畔與經典標誌大笨鐘合影。

（二）法國：搭乘跨國子彈列車直達巴黎，行程包含登上巴黎鐵塔俯瞰全市美景，並進入羅浮宮親睹名畫「蒙娜麗莎的微笑」。

（三）瑞士：深入山區欣賞阿爾卑斯山的壯麗雪峰與如畫的湖光山色。

（四）義大利：朝聖氣勢磅礡的米蘭大教堂（見圖），並在威尼斯乘坐特色渡船，感受水都浪漫情調。

（五）梵諦岡：造訪世界最小的國家，領略鬼斧神工的宗教藝術建築。

名人假期「歐洲精華遊12天」於3月至12月均可出團，現在報名正是時候，可享最高500元的現金折扣，電話 (800)345-1688，更多精彩歐亞精選及2026新路線可網覽PeonyTours.com。勵馳旅遊「名人假期」於1980年在美國洛杉磯成立，為北美最悠久的華人旅遊出團公司之一。

世報陪您半世紀

義大利 羅浮宮 瑞士

上一則

秦振國角逐第31選區國會議員籌款 200人力挺

下一則

長堤市警局啟用AI 審查911報案專線

延伸閱讀

涉淫魔案 安德魯「獲釋照」一度被掛在法國羅浮宮

涉淫魔案 安德魯「獲釋照」一度被掛在法國羅浮宮
米蘭大教堂雕像 贊助修復便可有條件借展

米蘭大教堂雕像 贊助修復便可有條件借展
羅浮宮厄運沒完 展廳漏水傳有畫作受損

羅浮宮厄運沒完 展廳漏水傳有畫作受損
特別鎖定華人 巴黎羅浮宮傳2員工涉票券詐騙被捕

特別鎖定華人 巴黎羅浮宮傳2員工涉票券詐騙被捕
羅浮宮驚世竊案 法電視台首度播出監視錄影畫面

羅浮宮驚世竊案 法電視台首度播出監視錄影畫面
羅浮宮漲門票惹議 「非歐盟」遊客加價45%要付37美元

羅浮宮漲門票惹議 「非歐盟」遊客加價45%要付37美元

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課