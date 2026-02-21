我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

2/27 企業主退出規劃講座 事業交接與財富自由

洛杉磯訊
隨著越來越多企業主開始思考事業傳承與下一階段的人生規劃，Vision Alliance遠建商辦將於2月27日（週五）上午10時至中午12時，舉辦企業主專題講座「企業主的下一章：退出規劃策略與財富自由」，協助企業主全面了解買公司、賣公司與退出規劃的關鍵策略。

本次講座邀請資深財務顧問Josh Sun擔任主講人，透過一堂課系統性說明企業退出規劃的核心觀念與實務做法。Josh Sun指出，退出規劃不僅是離開企業的準備，更是為多年經營的事業打造一條清楚、有方向的成功交接藍圖，確保企業價值與個人財富能順利銜接下一階段。

講座內容將深入說明接班規劃與退出規劃的差異與重要性，解析為何企業主應及早開始規劃，並分享五個可立即行動的實際步驟，協助企業主為未來做好全面準備。活動特別適合計畫於未來二至三年內退出或交接企業的企業主參加。

活動採事先RSVP報名制，名額有限。地點位於Arcadia市59 E. Foothill Blvd。相關洽詢可電626-698-1388，或電郵至[email protected]。更多活動資訊與線上報名，請至官方網站www.vaews.com，或造訪https://bit.ly/exitplanseminar查詢。

