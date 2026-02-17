我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

春節新年理財新選擇IBIS Financial 推出房屋淨值靈活現金方案

洛杉磯訊

中國農曆新年之際，不少民眾開始規劃新一年的資金運用。IBIS Financial Corporation ，春節期間限時推出「RapidFlex Line」房屋淨值信用額度（HELOC）方案，協助屋主將房屋淨值轉化為隨時可用的現金流，作為新年度的穩健資金後盾。活動名額有限，有興趣的民眾可儘早諮詢，掌握新年資金先機。

IBIS Financial 表示，此次春節專屬優惠主打高彈性與低門檻，最低年利率為 6.5%，採「隨取隨還、用多少，付多少利息」的方式，並可於最快5個工作天內完成放款，有效提升資金調度效率。

新年限定專屬優惠，三大費用全免，包括免產權費（Title Fee）， 免託管費（Escrow Fee），貸款金額不超過45萬美元者，免評估費用（Appraisal）。

IBIS Financial 指出，該方案在多數情況下無需重新評估房屋價值，並可作第二順位或第三順位HELOC，為已有房貸的屋主提供更多資金彈性。

低信用門檻600 分（自住房僅進行軟查詢），全程無申請費、無隱藏費用、無提前還款罰金，資金用途高度彈性。

開放期最長可達 5 年，還款期則可選擇 10 年、15 年或 30 年，滿足不同家庭的財務規劃需求。

資金用途亦相當多元，包含房屋裝修、教育支出、投資週轉及債務整合等，且額度可循環使用，還款後仍可再次動用。

多元貸款方案，一站式金融服務，除 RapidFlex Line™ 外，IBIS Financial 亦同步提供多項貸款服務，包括：外國人貸款，最高可達房價 70%，查信用最低利率 5.5%，零費用方案，不看收入亦有多種貸款選擇，過橋貸款最快一週到帳。

公司致力於成為客戶長期信賴的金融夥伴，不僅提供貸款，更協助客戶制定適合自身的整體資金策略。

IBIS Financial Corporation，地址：77 W. Las Tunas Dr., Suite 204, Arcadia, CA 91007。電話：626-620-3818 / 626-254-7636。

世報陪您半世紀

貸款 春節 利率 房價

上一則

聖塔克拉利塔谷史上首場大型春節慶典近500觀眾參加

下一則

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」