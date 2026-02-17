春節新年理財新選擇IBIS Financial 推出房屋淨值靈活現金方案

中國農曆新年之際，不少民眾開始規劃新一年的資金運用。IBIS Financial Corporation ，春節 期間限時推出「RapidFlex Line」房屋淨值信用額度（HELOC）方案，協助屋主將房屋淨值轉化為隨時可用的現金流，作為新年度的穩健資金後盾。活動名額有限，有興趣的民眾可儘早諮詢，掌握新年資金先機。

IBIS Financial 表示，此次春節專屬優惠主打高彈性與低門檻，最低年利率 為 6.5%，採「隨取隨還、用多少，付多少利息」的方式，並可於最快5個工作天內完成放款，有效提升資金調度效率。

新年限定專屬優惠，三大費用全免，包括免產權費（Title Fee）， 免託管費（Escrow Fee），貸款 金額不超過45萬美元者，免評估費用（Appraisal）。

IBIS Financial 指出，該方案在多數情況下無需重新評估房屋價值，並可作第二順位或第三順位HELOC，為已有房貸的屋主提供更多資金彈性。

低信用門檻600 分（自住房僅進行軟查詢），全程無申請費、無隱藏費用、無提前還款罰金，資金用途高度彈性。

開放期最長可達 5 年，還款期則可選擇 10 年、15 年或 30 年，滿足不同家庭的財務規劃需求。

資金用途亦相當多元，包含房屋裝修、教育支出、投資週轉及債務整合等，且額度可循環使用，還款後仍可再次動用。

多元貸款方案，一站式金融服務，除 RapidFlex Line™ 外，IBIS Financial 亦同步提供多項貸款服務，包括：外國人貸款，最高可達房價 70%，查信用最低利率 5.5%，零費用方案，不看收入亦有多種貸款選擇，過橋貸款最快一週到帳。

公司致力於成為客戶長期信賴的金融夥伴，不僅提供貸款，更協助客戶制定適合自身的整體資金策略。

IBIS Financial Corporation，地址：77 W. Las Tunas Dr., Suite 204, Arcadia, CA 91007。電話：626-620-3818 / 626-254-7636。