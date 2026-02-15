第二屆納帕谷亞裔美國人電影節完美落幕

第二屆 Napa Valley Asian American Film Festival（NVAAFF）在加州 著名酒鄉納帕谷盛大舉行。影展透過電影、文化與美食，邀請觀眾深入感受亞裔 與亞裔美國人創作者的多元敘事與生命經驗，吸引來自影視界、文化界與社區人士共襄盛舉。NVAAFF 是近年迅速崛起的重要文化盛會，致力於放大亞裔真實聲音，打造結合影像藝術、社群交流與跨文化對話的平台。

開幕典禮上，大會特別頒發「終身成就獎」給現年88歲的越南 裔傳奇女演員 Kiều Chinh（僑晶），表彰她從越南到美國長達70年的演藝生涯，見證並參與亞裔在好萊塢與國際影壇的歷史發展。她曾參演多部經典作品，並以《喜福會》中母親角色廣為人知。典禮中，《喜福會》飾演其女兒的華裔 女星溫明娜也特別透過影音方式向她致敬，場面溫馨感人，展現跨世代亞裔影人的傳承。影展創辦人Julia Gouw及IW Group Bill Imada頒發1萬元獎金給Kiều Chinh。

影展開幕片為《Rental Family》（《租借家庭》），由奧斯卡影帝 Brendan Fraser 主演，並由日裔 美籍女導演 宮崎光代（Mitsuyo Miyazaki） 執導。影片以幽默而溫暖的方式描繪現代社會中人際關係的疏離與孤獨，探討「選擇的家庭」與情感連結，兼具娛樂與深度，引發觀眾共鳴與反思。

另外還有知名華裔女演員Lucy Liu主演有真人真事洛杉磯案件改編的電影Rosemead。男主角Lawrence Shou也親自到場。

除開幕片外，本屆影展精選多部不同類型作品，包括：《Fucktoys》（性玩具）、《Warrior, Who Are You?》（你是誰的戰士？）、《Chief of War》（戰爭之酋）、《Rosemead》（柔似蜜）、《Goddess》（女神）、《4 Seasons of Redthread Vision》（紅線四季）、《Flight 182》（182號航班）、《Full Service》（全套服務）、《You Left Me A Ghost》（你留下了一個鬼魂）、《Yonsei》（延世）、《Diamonds in the Sand》（沙中鑽石）等，呈現多元文化背景與世代經驗。

影展期間亦安排導演與演員映後座談、產業論壇及文化對談，讓觀眾能直接與創作者交流，深入理解作品背後的創作理念與社會議題。主辦單位表示，NVAAFF 也高度重視新世代培育，透過工作坊、產業交流、獎助與導師計畫，扶植新銳影像創作者，為亞裔故事持續注入創意與資源。未來希望將影展打造為具有國際影響力的文化目的地，讓在地社區與全球觀眾在此相遇，共同探索、理解並慶祝多元文化。