金馬迎春熱鬧登場 阿凱迪亞跑馬場新年市集、紅包抽獎周末登場

位於南加州 的Santa Anita Park（阿凱迪亞跑馬場）將於2月21日至22日舉辦為期兩天的農曆新年遊園市集，邀請民眾齊聚Arcadia共迎金馬年。活動以「金馬奔騰」為主題，結合年節文化、市集美食與賽馬體驗，打造兼具傳統與娛樂性的春節 盛會，適合闔家同遊、感受濃厚年味。

主辦單位特別規劃「幸運發財樹」紅包抽獎活動，象徵吉祥如意的大紅包高掛樹上，民眾可現場自由挑選試手氣，總彩金高達3萬美元，最高獎金上看5,000美元，為新春討個好彩頭，寓意「馬上有錢、馬到成功」。除抽獎外，現場也安排舞龍舞獅、財神爺發送祝福紅包、國術展演及漢服走秀（由KSL Model Studio策劃），並邀請日韓表演團體帶來多元文化演出，讓民眾一次感受亞洲節慶魅力。

活動同時設有親子 手作坊、蹦床遊樂區、中醫義診、拍照打卡區，以及結合現場賽事的賽馬娛樂體驗；市集則匯集各式特色小吃與年節商品，吃喝玩樂一站滿足。現場並可品嚐Tsingtao Brewery青島啤酒，增添熱鬧氣氛；中文電台AM1300/AM 1430主持人－飛飛也將到場與民眾互動同歡。

主辦單位BRAVO藍天國際傳播表示，希望透過結合傳統年俗與南加 州地標場域，讓僑界與主流社區共享農曆新年的喜慶文化。民眾如欲參與新年遊園會或洽詢入場與索票資訊，可致電626-287-4588（數量有限，送完為止）。