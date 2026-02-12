美國奧淇宏盛，成功舉辦2026盛大開年志慶高峰論壇

美國奧淇國際金融／美國宏盛保險 與理財「2026盛大開年志慶暨產業高峰論壇」於2月6日在聖蓋博喜來登酒店隆重舉行，吸引全美逾600位政商與專業界嘉賓齊聚一堂。大會以「BREAK LIMITS · BUILD LEGENDS 打破界限・成就傳奇」為主題，展現企業在變局中持續突破、自我超越的決心與行動力。

美國奧淇宏盛總裁黃海蒂致辭

公司總裁兼CEO 黃海蒂致辭，2025美國奧淇宏盛正式成立 Grand Auchel Foundation（奧淇宏盛基金會），以清晰而真誠的初衷回饋所服務的社區，更有效地投入社區公益事務，體現了美國奧淇宏盛對社會責任與長期價值的堅定承諾。強調：「美國奧淇宏盛不僅致力於為客戶提供卓越的保險和理財服務，更願意成為社區中的一份子，與大家共同面對挑戰，共建美好未來」。

國會議員趙美心致辭並向總裁兼CEO黃海蒂頒發賀狀

國會議員趙美心，洛杉磯週邊多個城市的市長、市議員、社區領袖，全美各大金融保險公司、美國奧淇宏盛全美合作夥伴、會計師、律師、保險經紀人、房地產 經紀人及其他專業領域的精英們。這是美國金融保險業的另一個里程碑，為亞裔 在主流再次豎立了實現美國夢的輝煌典範！

Symetra多元文化市場副總裁 Fabian Gonzalez、區域副總裁Rey Castro ，公司高級副總裁Phil Bouvier向 黃海蒂頒發獎狀

本屆論壇延續多年傳統，結合產業高峰論壇與頒獎晚宴，內容聚焦AI時代下金融保險業轉型契機、稅務與資產規劃新趨勢，以及壽險 與年金產品創新發展。與會專家指出，在全球經濟與政策環境快速變動下，顧問角色正朝向整合稅務、法律與資產配置的全方位服務升級。

新聞發布會上，美國奧淇宏盛總裁黃海蒂（圖中）與全美各大金融保險公司代表們

論壇講者陣容堅強，包括公司總裁兼CEO黃海蒂、COO Kenneth Yuen、CMO Ethan Wu等高層主管，以及多位會計師、律師與保險公司高管，American Funderstars Financial Group CEO Daniel 馮，YK Law Firm, LLP, Managing 管理合夥人Lisa Smithhai ，Universal Elite Zha 等圍繞美國宏觀經濟走勢、移民與稅務政策變化、資產配置與房地產市場趨勢等熱門議題展開深入交流與專業解讀，共同探討在新周期下個人與家庭財富規劃，共同解析2026年市場走向。

論壇嘉賓

在開年志慶會上，產業代表與專家圍繞選舉週期後的監管變化、人工智能對營運模式的影響，以及高淨值客戶面臨的稅法與傳承挑戰展開對談，強調跨專業協作將成未來主流。

晚間頒獎典禮，表彰年度傑出合作夥伴與員工，黃海蒂表示，公司不僅專注於提供專業保險與理財服務，更致力於回饋社區，成立的奧淇宏盛基金會，將深化公益參與企業社會責任。

回顧2025年，公司在利率變動與全球經濟不確定性下持續擴展版圖，西雅圖與華府辦公室相繼成立，並積極投入國際交流與專業培訓，強化全國布局與人才建設。多家主流保險與金融機構代表到場祝賀，肯定亞裔在美國金融保險領域的專業影響力。

美國奧淇宏盛表示，未來將以專業為本、以長期價值為核心，在科技與市場變革中持續創新，攜手合作夥伴與客戶邁向更穩健、多元的發展新局。