傳承年味、喜迎馬年：The Grove與The Americana at Brand新春慶典2月17日盛大登場

洛杉磯訊
為迎接活力奔放的馬年，The Grove與The Americana at Brand誠邀賓客同來參與一系列精心策劃的新年慶祝活動。此次慶典橫跨兩大購物商場，透過璀璨的節慶佈置、傳統文化儀式，以及專屬購物與餐飲體驗，打造一場兼具沉浸感、溫馨氛圍，並與社區相繫的節日盛會。

活動亮點將於2月22日（週日）登場，屆時The Americana at Brand將化身為熱鬧繽紛的文化舞臺，舉辦盛大的新年遊行。賓客可欣賞舞獅與騰空巨龍的動感巡遊、傳統舞蹈的現場表演、節慶音樂與遍佈全場的沉浸式佈景，感受遍及整個購物商場的節日喜悅。Caruso Signature會員將獲贈幸運紅包，更可於2月21日在The Grove及2月22日在The Americana at Brand領取獨家火馬年手提袋，現場提供定制刺繡服務，為新年留下獨一無二的紀念。

2月17日至22日期間，賓客亦可於兩大購物商場探索以新春主題的獨家購物與餐飲體驗，包括David Yurman限量馬年護身符、Maje、Sandro 及Sur La Table的節慶時裝系列、Byredo精選禮品，以及See’s Candies與Venchi的應季甜點。賓客可品嚐Paradise Dynasty與Bourbon Steak Los Angeles的特備菜式，於Blue Ribbon Sushi Bar & Grill享八五折優惠，於Frida Mexican Cuisine購買一杯酒即可參加抽獎贏取限量版Don Julio 1942馬年珍藏酒。美妝愛好者可前往LANEIGE盡情慶祝盡顯風采，Caruso Signature會員購物即享專屬禮品，凡購買唇部產品即贈新春限定紅色禮盒。

秉承迎新納福的傳統，賓客亦可於Caruso禮賓服務處領取免費幸運紅包，內含甜蜜點心、特別禮品及驚喜優惠 — 數量有限，送完即止。

關於THE GROVE：

The Grove地址：189 The Grove Drive, Los Angeles, CA 90036。

由 Caruso 於2002年開發的The Grove是全美最受推崇的購物、餐飲與生活風格地標之一，匯聚南加州最頂尖的零售商店、餐廳與娛樂設施。 坐落於洛杉磯歷史悠久的Original Farmers Market旁，佔地20英畝的The Grove以公園般的宜人環境、充滿活力的步行街景觀及頂級購物體驗，完美融合社區情懷與高端消費。這種獨特組合使The Grove被譽為城市核心 — 既是「看見與被看見」的社交聖地，亦是社區瑰寶與自成一格的獨特社群。The Grove憑藉其屢獲殊榮的設計、頂級禮賓服務及社區般的溫度，在零售業界贏得許多獎項與肯定，包括獲TripAdvisor評選為「洛杉磯 #1 購物目的地」，並躋身《財富》雜誌全美「10 大銷售額最高購物中心」榜單第二名。The Grove更以每平方英尺銷售額為基準，榮登Shopping Center Today全球十大購物中心榜首。欲了解更多資訊，請訪問TheGrove網站www.TheGroveLA.com或通過Instagram關注 @TheGroveLA。

關於THE AMERICANA AT BRAND

The Americana at Brand地址：889 Americana Way, Glendale, CA 91210

Caruso旗下的The Americana at Brand融合無與倫比的購物、餐飲與娛樂體驗、豪華公寓及絕美景觀設計，成為南加州最具特色的都市生活地標之一。這座標誌性物業於2023年慶祝落成15週年，以佔地兩英畝的綠地為核心，設有精心編舞的音樂噴泉，並以經典的橘色電車接載賓客。此處綻放活力，吸引全球頂尖零售品牌，包括Nordstrom、Tory Burch、David Yurman、Tiffany & Co.及Apple等巨擘。這些品牌在The Americana at Brand的門店，往往名列其全球銷售表現最亮眼之列。The Americana at Brand豪華公寓的近250個住宅坐落於零售空間之上，住戶可享有無與倫比的設施、世界級禮賓團隊服務，並能暢享The Americana at Brand由裡到外的頂級生活與娛樂選項，完美詮釋現代都會的精緻生活方式。欲了解更多資訊，請訪問Americana at Brand網站www.AmericanaAtBrand.com或通過Instagram關注 @AmericanaBrand。

加州 南加 洛杉磯 零售業 零售商

