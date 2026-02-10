2/20-21爾灣/羅蘭崗：2026稅務布局講座

我的頻道

洛杉磯訊

【全民保險】2月20日爾灣、2月21日羅蘭崗稅務現場講座：2026稅務解析 – 掌握「大而美法案」關鍵變化，為家庭與事業提前布局！

2026年，稅制將迎來重大轉折。「大而美法案」多項條文陸續到期或調整，牽動個人所得稅、企業稅務、贈與稅與遺產稅規劃、退休帳戶策略，甚至影響家庭資產傳承與企業接班安排。面對即將到來的變化，您準備好了嗎？

過去幾年許多家庭與企業主受惠於較低的稅率與較高的免稅額，將隨著法案關鍵條款的調整與到期而倍受影響。【全民保險】特別邀請「專業會計師」現場剖析2026年「大而美法案」關鍵條文變動包含：扣除額調整細節、兒童稅額抵免的變動、收入與投資收益的稅務減免以及高資產家庭應留意的稅務風險。同時也邀請到「資深理財規劃師」針對『家庭節稅策略與現金流規劃』來分享如何運用退休帳戶（401k, IRA, Roth IRA）等工具並結合信託、壽險與贈與策略，在合法的架構下達到節稅與資產累積的雙重目標，同時提前鎖定優惠額度，將一輩子打拼下來的資產成果免稅傳承給下一代。

稅務規劃不是一年一次的報稅動作，而是長期財務策略的一環。在法規即將調整的關鍵時刻，提前規畫才能穩健累積財富，並有效控制風險。懂得掌握政策脈動的人，將在變局中取得優勢。

本講座內容深入淺出，無論您是上班族、企業主、投資人，或正在思考退休與傳承規劃，都能從中獲得實用資訊與可立即執行的策略建議。現場亦設有問答時間，讓您針對自身情況提出問題，獲得專業方向指引。

線上報名：https://dub.sh/2026Tax

電話報名請撥打：626-873-1618

講座地點：

· 2月20日週五（爾灣）10:00 AM：980 Roosevelt, #200A, Irvine, CA 92620

· 2月21日週六（羅蘭崗）10:00 AM：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748

【全民保險】秉承“對您用心，始終如一”的專業精神，幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等，歡迎來電諮詢各類相關問題。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；地址：17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748。爾灣分公司電話949-943-1789；地址：980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址：www.anyinsurances.com

