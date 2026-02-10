福全健保會員4.5萬人增5成 福利升級

我的頻道

洛杉磯訊
左起：福全健保業務經理Sunny Myung、福全健保社區中心資深顧問Eric Chan、福全健保行銷副總裁Martina Lee Strickland、Blue Zones Health總裁Mark Marten、福全健保總裁Richard Greene、福全健保執行長Karen Walker Johnson、NationsBenefits客戶服務資深經理Cedric Page、福全健保首席運營官Erin Ramsey、福全健保銷售副總裁Adrienne Yi、福全健保醫療網絡總監Jayden Vu。
具備高度文化敏感度與文化適切性的聯邦醫療保險優勢(Medicare Advantage)計畫福全健保，日前於喜瑞都市喜來登飯店舉行記者會，宣布在2026年聯邦醫療保險年度投保期中新增近15,000名會員，會員總數由原本約3萬人成長至約4.5萬人，成長幅度近50%。福全健保表示，會員人數的成長，反映其以文化需求為核心設計的醫療保險計畫，獲得社區與長者的支持。

該場記者發佈會由福全健保行銷長李小珍(Martina Lee)主持。她表示，年度轉換期會員人數明顯成長，顯示福全健保長期深耕社區、結合東西方醫療照護長者的理念，已獲會員與家庭認同。她也指出，未來將持續擴充福利內容，除醫療服務外，並加強日常生活照護。

在福利升級方面，福全健保宣布攜手全美領先的醫療金融科技與福利成果平台NationsBenefits，推出全新健康食品福利，擴大會員取得食品、非處方藥及中草藥保健品的管道。該福利新增多家全國性大型零售商與社區型超市，包括Costco Wholesale、大華99超市，以及深受社區會員喜愛的Northgate Market、Galleria Market、Seafood City與順發超市，持續提供注重文化照護的紅藍卡計畫。

此外，福全健保也宣布新簽約多個醫療合作夥伴(Partner Group Medical Network)，進一步擴大醫療網絡與照護選擇，納入CareMore及BlueZone醫療網。BlueZone以健康養生與延年益壽為核心，協助會員建立更健康的生活方式，與福全健保強調的整體照護與預防醫學方向一致。

福全健保執行長凱倫・沃克・約翰遜(Karen Walker Johnson)表示：邁入2026年，公司迎來史上最大幅度的會員成長，顯示文化適切醫療照護確實回應社區需求。她指出，會員持續選擇福全，關鍵在於團隊以熟悉語言、在地社區並尊重文化背景提供服務。

福全健保總裁理查德・格林(Richard Greene)也指出：以文化適切為核心的照護模式，不僅具臨床成效，也實際提升會員生活品質，會員成長來自長期深耕社區與穩定提供具價值的醫療服務。

欲了解更多資訊，可去電833-388-2482(TTY:711) ，或造訪zh.CleverCareHealthPlan.com。

