365 Solar太陽能新年限時返現 最高達2500元

洛杉磯訊

在用電成本波動、能源政策持續調整的背景下，越來越多南加州家庭開始重新檢視自家用電結構。為協助民眾降低能源支出壓力，365 Solar（見圖）於2月推出「新年限時返現活動」，提供最高達$2,500的返現方案，以更彈性的方式導入太陽能與儲能設備。

返現內容包含365 Solar提供的$1,500返現，以及Tesla儲能電池最高$1,000返現（Powerwall 3每台$500，最多兩台）。活動至2月28日止，適用於5kW以上太陽能系統，返現於系統完成並網(PTO)且付款完成後發放。

不少民眾誤以為安裝太陽能需高額投入，但評估後發現，許多家庭每月支出與原本電費相近，甚至更低。差別在於，原本付給電力公司的費用，轉為自家能源投資。透過免費評估，可了解每月費用、電費抵扣比例，以及節省時點。

太陽能也可選擇租賃或分期。專業顧問依用電量、屋況與預算評估方案，讓民眾在無前期費用下，以實際數據判斷是否能分攤電費、降低長期負擔。

有意了解者可電626-672-1668，電郵[email protected]，地址398 Lemon Creek Dr., #I, Walnut, CA，或官網www.365solar.net。

