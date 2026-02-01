眾望集團西海岸開設首個辦公區

我的頻道

洛杉磯訊
來自紐約的眾望集團西海岸首個辦公區落戶巴沙迪那市

打造華人家庭一站式全險種金融服務平台

來自紐約的眾望集團（WeUnited Team，簡稱 WUT）近日於巴沙迪那正式啟用其西海岸首個辦公區。作為一家專注於提供領先金融服務與保險產品的專業保險代理機構，眾望集團長期致力於協助客戶建立穩健的財務基礎，守護家庭財務健康。

眾望集團董事長Michelle Tian表示，集團核心業務涵蓋人壽保險、年金與退休規劃等領域，此次進軍西海岸也同步擴展財產保險業務，希望為華人家庭提供涵蓋人壽、退休、房屋與健康保險在內的一站式全險種服務。目前南加保險市場相對分散，許多家庭需要同時與不同機構對接，缺乏整合式服務。眾望將各類保險產品整合為「一條龍」解決方案。同時未來針對加州市場特性設計更符合當地需求保險產品。

眾望集團CEO Tony Chen表示，集團在人壽保險規劃強調「生前福利」。約七成民眾在65歲後可能需要使用相關保障，而在65歲前，接近四成的人有可能面臨長期護理需求，越早規劃越划算。退休後若未事先準備，僅醫療與長期護理支出便可能高達50萬至100萬美元，因此提前進行退休與長期護理規劃尤為關鍵。眾望集團亦積極導入AI大數據分析，協助保險公司精準地評估不同年齡層投保人風險，根據市場需求設計更貼近客戶實際情況的產品。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）日前參加揭牌儀式，馬世雲表示，非常榮幸能與在場的保險專業人士共同探討加州保險業的未來發展。她指出，加州近年面臨野火、洪水等頻繁的自然災害，市場對保險的需求極為迫切，吸引更多保險機構進入加州市場至關重要。

眾望集團南加州辦公区地址為：800 E. Colorado Blvd., Suite 200, Pasadena, CA 91101。

保險 加州 退休 南加 華人

