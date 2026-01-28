Lift AAPI 推動Barnes Park泳池整修重啟

我的頻道

洛杉磯訊

致力於服務亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)社群的非營利組織Lift AAPI，以「關懷、創意與社區連結」為核心精神，持續在南加州深耕社區服務，打造一個讓個人與家庭都能被看見、被支持，並獲得力量的共融空間。Lift AAPI相信，唯有在尊重與理解中，社區才能真正茁壯，每一個人也都能安心追求更好的生活。

Lift AAPI成立的初衷，源自近年AAPI社群在生活、資源與社會支持上所面臨的多重挑戰。組織不僅關注眼前的迫切需求，也著眼於社區的長期福祉，透過實際行動與人際連結，陪伴居民一步步建立更穩定、有韌性的生活環境。團隊秉持「以人為本」的理念，走進社區、傾聽需求，並以有尊嚴、有溫度的方式提供協助。

在眾多服務項目中，社區照顧與互助行動是Lift AAPI的重要核心之一。去年的感恩節期間，組織特別在阿罕布拉聯合學區(Alhambra Unified School District)舉辦火雞發放活動，關懷正在領取SNAP糧食補助的家庭。活動時間正值SNAP福利暫停期間，許多家庭面臨糧食不穩定的壓力。Lift AAPI貼心準備了「全熟整隻火雞」與三道配菜，讓家庭能夠輕鬆享用一頓完整、溫暖的節慶餐點，也在重要節日中感受到社區的支持與陪伴。

除了實質援助，Lift AAPI也高度重視AAPI創作者與說故事者的培力與曝光。組織相信，創作不只是藝術表現，更是文化認同、療癒與自我肯定的重要途徑。在感恩節火雞發放活動當天，Lift AAPI特別邀請並贊助在地作家暨插畫家Joyce Ly舉辦簽書活動，讓家庭在獲得生活支持的同時，也能接觸到屬於AAPI的故事與藝術，進一步培養文化自信與社群連結。

在文化傳承與跨世代交流方面，Lift AAPI同樣不遺餘力。透過參與地方節慶與社區活動，組織希望促進不同族群之間的理解與互動，讓文化成為拉近彼此距離的橋樑。無論是親子共讀、社區聚會，或跨文化交流，Lift AAPI都致力於營造友善、開放的公共空間。

此次活動現場，Lift AAPI也邀請民眾一同關注蒙特利公園市Barnes Park游泳池的重啟議題。該泳池長期關閉並被覆蓋，導致當地家庭、青少年與社區泳隊失去重要的公共休閒與運動空間。Lift AAPI透過宣導與社區對話，期盼凝聚更多聲音，推動泳池整修與重新開放，讓公共資源再次回到社區手中。

攤位現場亦規劃多項以家庭與孩童為中心的互動活動，包括Joyce Ly的繪本朗讀與贈書活動，讓孩子在故事中認識多元文化、感受創作的力量，並留下溫馨的親子回憶。

Lift AAPI強調，組織的力量來自社區、也回饋給社區。未來，團隊將持續與居民攜手前行，朝向一個更支持、更連結、更有力量的AAPI社群願景邁進。

親子 感恩節 蒙特利公園市

