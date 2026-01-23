年節展/Yaamava'2月推出法拉利大抽獎

在即將到來的農曆新年，洛杉磯 居民和遊客們想要歡慶佳節，可以到距離洛杉磯市中心僅70英里的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel。此便利的度假勝地以其多樣化的設施和豐富多彩的娛樂活動，讓賓客們享受難忘體驗。

在農曆新年期間，整個Yaamava'都將被裝點成紅火富麗，洋溢著歡騰熱鬧的節日氣氛。為迎接馬年，Yaamava'特別於2月份推出法拉利大抽獎活動，與賓客一同歡慶新春佳節。尤其令人期待的是，2月21日Yaamava'將迎來由張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的香港 樂壇組合BIG FOUR（見圖）洛杉磯站巡演，為新春慶祝活動增添更多精彩與熱鬧氛圍。

座落於高地市的Yaamava' Resort & Casino位於內陸帝國，是美國西岸老虎機最多的賭場，擁有7,400多部老虎機，還有5個高注額遊戲廳。Yaamava'於2025年再次榮獲USA TODAY十佳(USA TODAY 10 Best Readers' Choice Awards)的三項「最佳」殊榮：包括「拉斯維加斯以外最佳賭場」、「最佳賭場酒店」，以及The Pines Modern Steakhouse獲評為「最佳賭場餐廳」。Yaamava'的姊妹賭場Palms Casino Resort則獲評為 「拉斯維加斯最佳賭場」。

Yaamava' Resort & Casino帶來了豐富的節慶活動和刺激體驗，讓賓客在洛杉磯就能享受到世界級的娛樂。無論是欣賞精彩演出、品嚐精緻美食、還是享受高級設施，Yaamava'都致力為賓客締造一流體驗。這個新年，不必遠赴拉斯維加斯，就能在Yaamava'玩得盡興。

有關BIG FOUR演唱會詳情與網路訂票yaamavatheater.com。

Yaamava Resort & Casino at San Manuel位於777 San Manuel Blvd. South, Highland, CA 92346。