勞工法新規 華興保險1月22日起4講座釋疑

2026年諸多新勞工法規更動老闆需注意，華興保險 將於1月22日連續在大洛杉磯地區舉辦四場勞工法稅法講座，呼籲企業雇主與高管出席吸收新知，避免觸法。

華興保險表示今年勞工法更動法規如下：

1.最低工資調漲：加州 一般行業最低時薪調漲至16.90美元，豁免僱員(exempt employees)最低年薪從去年$68,640調漲至$70,304。

2.《職場知情權法》(SB 294)：確保勞工了解法定權利，在面對執法行動（如移民檢查）或工傷時。雇主應該注意2月1日起雇主需要向員工提供獨立書面通知，內容需涵蓋工傷賠償、移民檢查權利、加入工會權利等。緊急聯絡人新規為雇主須在3月30日之前，讓員工指定一名緊急聯繫人，意在員工如在工作地點被逮捕或拘留，雇主必須通知該緊急聯繫人，本新法的緣起為ICE在加州境內捉捕計畫。

3. 嚴格禁止雇主侵吞員工小費(SB 648)：雇主如與員工發生小費糾紛，官司昂貴且冗長，但今年法規加州勞工局有權直接介入調查。如屬實勞工局有權對雇主進行時開罰，除歸還小費、補足工資外，初犯雇主需對每位受影響的員工，每一個發薪週期內，處100元罰款。再犯將加重罰金，提升至每人每期250元。

除上述新要點外，今年還有諸多勞工法變更細節，為使加州企業雇主了解新法避免觸法，華興保險邀請到誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧，刑事法律師鄧洪解析川普移民新政策對雇主的影響、H-1的新規、川普金卡 與白金卡的資格等，同時稅務方面也邀請到多位權威會計師，演講嘉賓除勞工法律師與稅法會計師外，包括美國、加州、地方政府機構也將出席，從法規到政策，全方位為雇主解答問題。

講座還包括大家備受關注的川普大而美法案(OBBBA)對中產、高收入族群、中小企業節稅與稅負影響，另外幾項稅務更新如下：50人以下公司可申請防盜裝修抵稅。Salt州稅抵扣也從1萬美元調升至4萬美元。為鼓勵投資創業，對於持4年以上的特定公司股票，資本利得免稅額從1000萬美元提高到1500萬美元。

更多資訊請報名華興保險講座：日期為1月22日安大略、1月29日柔似蜜、2月5日聖安娜、2月12日鑽石吧，時間下午1點半到5點方便各地雇主靈活選擇。2026年聯邦+加州勞工法海報也開放現場免費索取。聯絡華興保險(626)333-1111。