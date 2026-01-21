年節展攤位／Gemini Food老董食品 超人氣年節美味

我的頻道

洛杉磯訊
BINBIN
BINBIN

Gemini Food老董食品為年節展帶來豐富的零食和飲料，包括金然棧(Kam Yen Jan)臘腸、伯朗咖啡(Mr. Brown Coffee)、賓賓米果(Binbin)以及出前一丁(Demae Ramen)即食麵，吸引許多消費者駐足選購。

伯朗咖啡自1982年創立以來，一直是台灣即飲咖啡的代表品牌，遠銷全球35個國家。其精挑細選的咖啡豆和獨特的烘焙工藝，為消費者帶來多樣化的口味體驗。本次展會推出伯朗城市限定版及多種熱銷口味，備受歡迎。

金然棧作為北美領先的中式肉製品品牌，生產臘腸和中式燒烤豬肉等產品，採用傳統配方和先進設備，確保食品安全與正宗風味。金然棧公司是經美國農業部檢驗合格的生產設施，致力於依照業界所建議的最高安全標準進行產品的處理、製造和儲存。

賓賓米果是來自泰國Namchow品牌的經典傳統米果，以優質香米為原料，採用傳統工藝烘焙而成。米果口感輕脆、香氣四溢，帶有自然米香與微妙鹹甜風味，適合全家分享。BinBin米果不僅年味十足，更符合現代健康輕食的需求。

出前一丁作為深受歡迎的香港經典即食麵品牌，憑藉著濃鬱湯底與爽滑麵條，成為許多家庭的常備美食。現場有精美禮品贈送。

Big Cup
Big Cup
Mr.Brown
Mr.Brown
kam Yen Jan
kam Yen Jan

咖啡 香港 泰國

